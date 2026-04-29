República Dominicana prepara a su “ejército técnico” para Santo Domingo 2026 Con casi mil técnicos ya formados, el país se asegura de dejar un legado que trascienda las medallas. ¿Estamos listos para la excelencia operativa?

¡El engranaje de los Juegos no se detiene! A poco más de un año para la gran cita, el Comité Organizador entra en la recta final de capacitación. Durante mayo, seis disciplinas estratégicas certificarán a los expertos criollos que garantizarán el éxito de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ha subido la intensidad. No solo se trata de estadios y atletas; el éxito de un evento de esta magnitud reside en la precisión de quienes llevan el cronómetro, las reglas y la logística. Por ello, el Comité Organizador anunció que mayo será un mes clave para la capacitación técnica en seis deportes fundamentales.

Bajo la dirección del profesor Nelson Ramírez, encargado de capacitación del Comité, se busca un objetivo ambicioso: que el personal dominicano esté al mismo nivel de calificación que los directores técnicos internacionales que supervisarán las competencias.

Mayo: Un calendario de formación intensiva

La agenda de adiestramiento no dará tregua y abarcará diversos puntos del país, reforzando la descentralización de los juegos:

Pentatlón Moderno: Abrirá el mes del 1 al 5 de mayo. Esgrima: Jornadas intensivas del 6 al 8 de mayo. Deportes Acuáticos (Remo): Se trasladará a la zona de Bonao del 7 al 9 de mayo, donde se certificará al personal técnico en las aguas de la provincia Monseñor Nouel. Ciclismo (Todas sus caras): Esta disciplina tendrá un despliegue masivo. Se capacitará en Ruta y Pista (8-10 de mayo), BMX (15-17 de mayo) y MTB (Montaña) del 23 al 25 de mayo.

Más que un torneo, un legado profesional

Hasta el momento, casi mil dominicanos han pasado por estos programas de entrenamiento. Esto no solo garantiza que los juegos funcionen como un reloj suizo del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, sino que asegura que, una vez se apague la antorcha, la República Dominicana cuente con una base de profesionales certificados para organizar cualquier evento mundial en el futuro.

Cabe recordar que, aunque el epicentro es Santo Domingo, el rugir de la competencia se sentirá en subsedes como Santiago, Moca, La Vega, Puerto Plata, Punta Cana, Baní y Bonao, lo que exige una logística impecable en todo el territorio nacional.

¿Cree usted que el enfoque en capacitar técnicos locales es la clave para que estos juegos sean los mejores de la historia, o la presión de ser sede nacional pesará más en la organización? ¡Saquen su bandera y opinen, que el camino a 2026 se construye con conocimiento!