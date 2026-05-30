Rivales en la pista, hermanos en la vida: Las batallas de Don Julio contra las leyendas de los 50 La edad de oro del ciclismo mexicano se escribió con la feroz rivalidad entre Julio Cepeda y los titanes de la época, un pacto de sangre y sudor que terminaba al bajar de la bicicleta.

La década de 1950 no era para cualquiera en el ciclismo mexicano. Eran los años de la Vuelta de la Juventud y de los grandes circuitos nacionales, eventos que paralizaban al país entero y cuyas crónicas radiofónicas se escuchaban con devoción en cada hogar. En ese escenario de titanes, la competencia no era solo un asunto de velocidad; era una guerra de resistencia y orgullo. Julio “El Tigre” Cepeda no corría solo en el asfalto; se medía cara a cara con una generación de monstruos del pedal que exigían el cien por ciento de sus capacidades.

Las batallas más encarnizadas de Don Julio se libraron contra mitos de la talla de Ángel “Zapopan” Romero, el jalisciense que dominaba las carreteras con una frialdad matemática, y los feroces competidores del centro del país. Cuando Cepeda y Romero se plantaban en una línea de salida, el ambiente se tensaba. Eran estilos opuestos: el regiomontano, pura potencia, garra norteña y un escalador incansable; el tapatío, un estratega nato de zancada elegante. En las extenuantes etapas que conectaban el centro de la República con el norte, los codazos, las encerronas a alta velocidad en caminos de terracería y las estrategias de equipo para quebrar al rival eran el pan de cada día.

Sin embargo, lo que hacía verdaderamente mítica a esta época era el código de honor del vestuario. Fuera de la ruta, la rivalidad se disolvía en una fraternidad indestructible. No existían los camiones de equipo hipertecnológicos ni los hoteles de cinco estrellas; los ciclistas compartían modestos cuartos de hotel, remendaban sus propios neumáticos tubulares a la luz de una vela y compartían el mismo pan tras jornadas inhumanas de seis horas bajo el sol.

Don Julio siempre recordó con profundo respeto a aquellos enemigos deportivos. En la pista se jugaban la vida y el prestigio en embalajes caóticos donde una caída significaba el fin de la temporada, pero al bajar de la bicicleta, se convertían en hermanos de armas. Eran hombres unidos por el mismo sacrificio, sobrevivientes de una era donde el ciclismo mexicano se codeaba con el nivel europeo a base de puro corazón.

Esta hermandad forjada en el fuego de la competencia fue la que definió el carácter de Julio Cepeda: implacable para competir, pero con una caballerosidad y un respeto por el rival que, años más tarde, trasladaría intactos a su faceta como el empresario más respetado del sector.