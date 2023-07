Rory McIlroy: Si LIV Golf fuera el último lugar de la tierra para jugar al golf, me retiraría El número 3 del mundo fué lapidario con sus declaraciones sobre LIV Golf

Se puede decir más alto, pero no más claro. Rory McIlroy ha hablado este jueves después de entregar un resultado de 64 golpes en la primera jornada del Genesis Scottish Open. Por primera vez se ha referido a la oferta que LIV Golf le hizo al PGA Tour durante sus negociaciones y que tenía al norirlandés como protagonista

El Fondo Público Saudí ofrecía la propiedad de un equipo de LIV a Rory a cambio de su participación en diez torneos de la liga saudí. La respuesta ha sido demoledora: «lo único que tengo que decir al respecto es que si LIV Golf fuera el último lugar del planeta tierra donde se pudiera jugar al golf, me retiraría. Jugaría sólo los Grandes y me quedaría muy a gusto», ha dicho el Número 3 del mundo en el Renaissance Golf Club.

La propuesta de LIV Golf al PGA Tour se ha conocido a través de la investigación abierta por el subcomité de investigaciones del congreso de Estados Unidos. Se ofrecía lo mismo a Tiger Woods. Es curioso que se negocie con estos nombres sobre la mesa sin que ellos hayan estado presentes. Desde luego, esta propuesta no va a ir a ningún lado. McIlroy ha dejado clara su postura y Tiger Woods, que no ha hablado desde que se anunció el acuerdo marco entre PIF, PGA Tour y DP World Tour, tampoco parece muy contento con este acercamiento.

En cuanto a su vuelta de seis bajo par, McIlroy ha señalado que «lo que más me ha gustado de mi juego ha sido el putt. Ayer pateé realmente mal en el Pro Am, pero hoy he conseguido adaptarme pronto a la velocidad y he metido algunos muy buenos. El putter tiene mucho que ver hoy en mi ronda».

Respecto al regreso a Royal Liverpool la próxima semana, el último campo donde ha ganado un Grande, Rory ha afirmado que «sí, estoy muy emocionado. Sólo he vuelto a un campo importante en el que he ganado desde entonces, Kiawah hace un par de años. Se me pone la piel de gallina. Será genial volver allí. Creo que jugar links esta semana también me ayuda a aclimatarme a las condiciones, al tipo de hierba y a todo lo demás. Hay mucho golf que jugar antes de ir a Liverpool, y quiero jugar bien los próximos tres días».