¡Santo Domingo 2026 arranca motores! Este miércoles recibe la llama de los Juegos Centroamericanos y del Caribe El Palacio Nacional será el escenario donde el presidente Luis Abinader encenderá el fervor deportivo de la nación. Con la llegada de la antorcha, inicia la “Ruta Wiche García Saleta”, un recorrido histórico que llevará los valores del olimpismo por las 31 provincias del país.

¡El fuego centroamericano ya está en suelo dominicano! Este miércoles, a las 5:00 p.m., el presidente Luis Abinader encabezará el acto oficial de recepción de la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este evento marca la cuenta regresiva definitiva para la gran cita deportiva que convertirá a nuestra capital en el epicentro del deporte regional del 24 de julio al 8 de agosto.

La Ruta Wiche García Saleta: Un mensaje de valores

Tras el acto en el Palacio Nacional, comenzará la denominada “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”. Este recorrido no es solo protocolar; busca conectar a todo el pueblo dominicano con el espíritu de los juegos:

Homenaje a una leyenda: El trayecto rinde tributo a Juan Ulises García Saleta “Wiche”, el gran impulsor del olimpismo en la República Dominicana.

Inicio en el Sur: La primera parada oficial en territorio nacional será este viernes 8 de mayo en Pedernales , marcando el punto de partida de una travesía que tocará cada rincón de nuestra geografía.

Identidad y Compromiso: La antorcha llevará un mensaje basado en la honestidad, la disciplina y la solidaridad, principios que definen tanto al atleta como al ciudadano dominicano.

De Teotihuacán a Quisqueya

La llama que recibirá el mandatario fue encendida originalmente el pasado 11 de abril en la histórica Zona Arqueológica de Teotihuacán, en México. Desde esa cuna ancestral, el fuego fue entregado a las autoridades dominicanas para simbolizar la unión de los pueblos de la región y el compromiso de nuestro país con la excelencia deportiva.

Integración Nacional

Cada parada de la antorcha en las provincias será una fiesta de participación ciudadana. El objetivo es que los Juegos Santo Domingo 2026 no se queden solo en los estadios, sino que involucren a todas las comunidades, fomentando el orgullo nacional y proyectando al deporte como la principal herramienta de formación y convivencia pacífica.