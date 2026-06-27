El atletismo de la República Dominicana arrancó con el acelerador a fondo en territorio sudamericano. Durante la jornada inaugural del Campeonato Panamericano de Atletismo 2026, que se celebra en Colombia, la delegación quisqueyana demostró su tradicional poderío en las pruebas de velocidad, logrando colocar a tres de sus principales exponentes en las finales de los 100 y 400 metros planos.
La gran figura de la delegación fue la estelar velocista Liranyi Alonso, quien ratificó su condición de favorita al dominar con autoridad la segunda serie semifinal de los 100 metros planos femeninos. Alonso detuvo el cronómetro en unos impresionantes 10.93 segundos, asegurando el primer lugar de su heat y mandando un serio mensaje de advertencia a sus rivales de cara a la disputa por la presea dorada.
Moronta y Marcelino aseguran su boleto
La rama masculina no se quedó atrás en la pista colombiana y sumó dos clasificaciones de altísimo nivel:
Gabriel Moronta (400 metros planos): En el primer heat eliminatorio de la vuelta al óvalo, Moronta ejecutó una carrera impecable y de gran resistencia estratégica, cruzando la línea de meta en la primera posición con un registro oficial de 45.92 segundos.
Melvin Marcelino (100 metros planos): En la prueba reina de la velocidad masculina, Marcelino batalló hombro a hombro en la semifinal y aseguró su pasaporte al arribar en el segundo lugar con un tiempo de 10.39 segundos.
Ambos atletas completaron la hazaña y unificaron fuerzas junto a Alonso para dejar el pabellón tricolor en lo más alto de la cartelera del fin de semana. La única nota amarga de la sesión inaugural la protagonizó José González en los 100 metros lisos, quien quedó descalificado en el primer heat debido a una penalización por salida en falso.
Sábado de finales y la mira en las medallas
Las finales de las tres modalidades se disputarán en el transcurso de este sábado 27 de junio, un escenario ideal para que la fanaticada local brinde su apoyo digital. El atletismo dominicano ya ha comenzado a sumar en el medallero de este certamen gracias a las destacadas actuaciones de Juan Acosta, quien se colgó la medalla de plata en salto alto, y Rosa Angélica Ramírez, ganadora de la presea de bronce en la modalidad de impulso de bala.
Con estos antecedentes y el gran momento de forma de Liranyi, Moronta y Marcelino, el país sueña con una jornada sabatina cargada de metales dorados en tierras colombianas.