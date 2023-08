Luminosa noche de domingo, la capital húngara se prepara para la prueba de cierre de este fantástico mundial de atletismo. Posta de 400 metros por relevo, son las mujeres las que pelean por el último título del certamen. La gran noticia de la prueba fue la descalificación del favorito equipo norteamericano, por una infracción de pase de testimonio, algo infrecuente en postas de esta distancia.

La final entraba así en un escenario abierto en el que Gran Bretaña y Jamaica parecían adueñarse de la escena relegando a Países Bajos a un, parecía inevitable, tercer lugar. El escenario se mantuvo inamovible hasta bien entrados los 100 metros finales. A 50 de la meta empezó a insinuarse la posibilidad de que Bol superase a la británica en la lucha por la medalla plateada. A menos de cinco metros de la meta Femke le dio a su equipo una victoria memorable.

La emoción de lo que se vivió el último día todo de competencias, es un mero reflejo de lo maravilloso que se vivió en cada una de las jornadas del torneo.

We're still not over this incredible anchor leg from Femke Bol in the women's 4x400m final ‼️ #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/y2ukm9qqwh

El cierre de fiesta también fue soñado para Yaroslava Mahuchikh. La ucraniana se llevó la dorada en la final de salto en alto femenino. Imposible de imaginar lo que significó para ella lograr este título para su país en un momento tan delicado como el que están pasando. La joven de 21 años tuvo revancha de los últimos dos mundiales -fue plateada en Eugene y Doha- y se llevó su primer título mundial siendo también la única dorada ganada por Ucrania en Budapest. Gran torneo también para Australia que ganó la plateada y el bronce de la mano de Patterson y Olyslagers respectivamente.

No menor fue lo logrado por Neeraj Chopra en lanzamiento de jabalina. El atleta de tan solo 25 años ya puede ostentar un título olímpico y, ahora, mundial. Con una marca de 88.17 metros se aseguró el título cómodamente. A él le siguieron Arshad Nadeem, quién logró una histórica plateada para Pakistán, y Jakub Vadlejch que ganó bronce. Vale la pena remarcar que, más allá de la importancia que tiene el título ganado por Chopra para India, la final también contó con otros dos lanzadores indios. Jena y Manu quedaron en quinto y sexto lugar. Más importante aún si destacamos que el más grande de los 3 cumplirá recién 28 años en septiembre. Futuro asegurado para India.

Silver in Doha.

Silver in Oregon.

Gold in Budapest.

What a high jump series for 🇺🇦's Yaroslava Mahuchikh and she's still only 21 years old 😳#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/7MpEn5PYzk

— World Athletics (@WorldAthletics) August 27, 2023