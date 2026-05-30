¡Vienen con todo! Puerto Rico con cerca de 400 atletas para Santo Domingo 2026 El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) inicia la certificación de sus atletas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo, la vecina isla proyecta una delegación de hasta 400 deportistas para la justa continental en nuestra capital.

La maquinaria deportiva de la región caribeña ha comenzado a acelerar a fondo de cara al evento multideportivo más importante del año. El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) puso en marcha de manera oficial el riguroso proceso de evaluación y certificación de sus atletas con miras a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, los cuales se celebrarán en nuestra capital del 24 de julio al 8 de agosto.

El organismo boricua activó a su Comité Ejecutivo para pasar revista al primer informe técnico del Departamento de Alto Rendimiento (DAR), iniciando un filtro selectivo que dividirá su aprobación en tres reuniones clave antes del cierre definitivo de las inscripciones nominales, pautado para el próximo 24 de junio.

Calidad sobre cantidad: La meta del Copur en suelo dominicano

La presidenta del Copur, Sara Rosario, fue enfática al señalar que la delegación puertorriqueña no vendrá a la República Dominicana simplemente a participar, sino a competir al más alto nivel posible bajo una estricta política de rendimiento implementada desde la edición de Veracruz 2014.

“Ya no nos conformamos con la mera clasificación. Lo que queremos realmente es que los atletas vayan lo mejor preparados posible y garantizar que lleguen en condiciones competitivas reales de luchar por los primeros lugares”, sentenció Rosario.

Los estimados de la jefatura olímpica boricua apuntan a conformar una delegación robusta compuesta por entre 380 y 400 deportistas. Esta cifra es muy similar a la plantilla que defendió los colores de la isla en San Salvador 2023, edición donde los puertorriqueños alcanzaron una destacada cosecha de 96 medallas en total (25 de oro, 27 de plata y 44 de bronce). La meta explícita para Santo Domingo 2026 es superar dicho registro histórico.

Villa y sedes de Santo Domingo avanzan a buen ritmo

Además de los asuntos internos de su delegación, Sara Rosario —quien también funge como secretaria general de la organización regional Centro Caribe Sports— realizó una visita de inspección técnica a las instalaciones en la capital dominicana y compartió impresiones muy positivas sobre el estado de las obras:

La Villa Centroamericana: La líder olímpica reveló que el complejo habitacional se encuentra en una etapa sumamente avanzada tras realizarse un ejercicio de alojamiento de prueba. “Faltan muy pocos edificios de terminación de puertas, ventanas y la instalación de los muebles básicos por parte de la empresa constructora”, detalló.

Infraestructura deportiva: Mientras algunas canchas y complejos ya se encuentran completamente listos para recibir las competencias, otras sedes específicas (como el pabellón de balonmano) se encuentran en la fase de acabados finales.

Los organizadores locales ya han comenzado a recibir el equipamiento deportivo oficial en la capital, manteniendo la meta fija de tener el complejo general a punto para el próximo 30 de junio, garantizando una fiesta deportiva inolvidable en Quisqueya.