World Relays Gaborone 2026: el atletismo mundial se juega 12 boletos para el Mundial de Pekín 2027 este fin de semana Botswana es el centro del atletismo mundial este fin de semana. En Gaborone se disputan los World Athletics Relays, donde 12 plazas para el Campeonato Mundial de Pekín 2027 están en juego. Las mejores potencias del mundo y algunas sorpresas del Caribe se dan cita en África.

El atletismo tiene una cita ineludible este fin de semana. Gaborone, la capital de Botswana, se convierte en el epicentro mundial de las carreras de relevos con la celebración de los World Athletics Relays 2026, el único evento del año donde los países pueden asegurarse una plaza directa para el Campeonato Mundial de Atletismo que se celebrará en Pekín en 2027.

Son 12 boletos en juego. Y cada carrera cuenta.

Qué son los World Relays y por qué importan

Los World Athletics Relays son un evento bienal creado precisamente para darle protagonismo a las pruebas de relevos — el 4×100 y el 4×400 metros, tanto masculino como femenino — y para distribuir plazas de clasificación para los grandes campeonatos. En esta edición de Gaborone, los equipos que logren los mejores resultados se aseguran su participación directa en Pekín 2027.

Para muchas naciones pequeñas o en desarrollo, este torneo es la única oportunidad realista de clasificar a un Mundial. Por eso la competencia es feroz desde la primera ronda.

Las estrellas presentes

El cartel de Gaborone incluye algunos de los nombres más importantes del atletismo mundial. Jamaica, Estados Unidos, Gran Bretaña y Kenia llegan como favoritos en sus respectivas pruebas. Shericka Jackson encabeza la delegación jamaicana femenina, mientras que el canadiense Andre De Grasse busca sumar otro título internacional a su palmarés.

España, que el año pasado hizo historia con su 4×400 femenino en los World Relays de Guangzhou, llega con ambiciones renovadas y con la misma generación que sorprendió al mundo en 2025.

El ángulo caribeño y dominicano

Para el Caribe, estos World Relays son una oportunidad de oro. Jamaica siempre es protagonista, pero otras naciones de la región — incluyendo República Dominicana — tienen equipos de relevos con capacidad de sorprender y, potencialmente, asegurarse una plaza para Pekín.

El atletismo dominicano vive un momento especial, con Marileidy Paulino como estandarte y una generación de velocistas que está creciendo. Una buena actuación en Gaborone sería el complemento perfecto a lo que ya está construyendo la selección nacional en pista.

El calendario del fin de semana

Los World Relays de Gaborone se disputan este sábado 2 y domingo 3 de mayo. Las finales del 4×400 — la prueba más esperada — están programadas para el domingo por la tarde, hora de África del Sur.

Doce países saldrán de Botswana con el pasaporte sellado para Pekín 2027. Los demás tendrán que buscar otra vía de clasificación.