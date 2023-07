Wimbledon 2023, Jannik Sinner vs Novak Djokovic: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas Jannik Sinner se enfrenta a Novak Djokovic en las semifinales de individuales de caballeros en Wimbledon 2023.

Se siente como una coronación, pero Novak Djokovic aún tiene que ganar los puntos y terminar el trabajo. Está a dos victorias de un octavo campeonato de Wimbledon y un tercer título importante este año, lo que le daría la oportunidad de ganar el Grand Slam del tenis, algo que ni Roger Federer ni Rafael Nadal han podido hacer. Djokovic, si gana Wimbledon, iría a Nueva York para el US Open en disputa por el Slam. Sería el primer hombre en lograr la hazaña desde Rod Laver en 1969. Dos victorias, y el Grand Slam se convierte en una posibilidad muy fuerte para el hombre que ya es el líder de todos los tiempos en los principales campeonatos individuales masculinos con 23. Es un gran hora de ser Novak Djokovic.

En su camino hacia las semifinales se encuentra el octavo preclasificado Jannik Sinner, un talentoso joven de 21 años que había perdido sus cuatro cuartos de final anteriores en un Grand Slam. Finalmente se cabrió paso en Wimbledon y alcanzó su primera semifinal importante. Sinner lideró a Djokovic por dos sets en Wimbledon el año pasado, pero perdió en cinco sets. Djokovic pasó a ganar el título. Sinner ha perdido varios partidos de cinco sets en majors y aún debe responder preguntas sobre cómo se desempeña contra oponentes de élite. Su empate en Wimbledon este año ha sido notablemente suave hasta este momento. No ha enfrentado a nadie clasificado entre los 75 primeros en las primeras cinco rondas de este torneo. Ahora juega contra el jugador de torneos importantes más exitoso en la historia del tenis masculino.

Aquí están las probabilidades de Jannik Sinner-Novak Djokovic Wimbledon , cortesía de FanDuel.

Probabilidades de Wimbledon 2023, Jannik Sinner-Novak Djokovic:

Jannik Sinner: +6.5 a -144

Novak Djokovic: -6.5 a +108 Moneyline

Jannik Pecador: +450

Novak Djokovic: -630 Para ganar el primer set

Pecador: +215

Djokovic: -280 Total de juegos ganados

Djokovic: -280 Sinner más de 15,5 juegos: -120

Sinner menos de 15,5 juegos: -110

Djokovic más de 20,5 juegos: -110

Djokovic menos de 20,5 juegos: -122

Cómo ver a Jannik Sinner-Novak Djokovic

Televisión: ESPN

Transmisión: ESPN+

Hora: 8:00 a. m. ET/5:00 a. m. PT

Por qué Jannik Sinner podría cubrir la propagación

El margen de 6,5 juegos, para aquellos que no apuestan regularmente en los partidos de tenis, está bien colocado. No es un margen fácil para apostar. En el tenis sobre hierba, un quiebre de servicio suele marcar la diferencia en un set. Dos jugadores mantienen el servicio con relativa facilidad en el transcurso del set completo, y un mal juego de servicio por parte del servidor o un gran juego de devolución por parte del receptor marcan la diferencia. Un puntaje de 6-4, una diferencia de dos juegos, es un puntaje típico establecido en césped. Entonces, si Djokovic es un favorito de 6.5 juegos, eso significa que se espera que Djokovic gane en sets seguidos, ganando por dos juegos en al menos dos de los tres sets. Si Djokovic quiere superar la diferencia, necesita ganar dos sets por al menos dos juegos y un tercer set por al menos tres juegos. Si lo llevan a un cuarto set, lo que significa que habrá perdido al menos un set, Djokovic necesitaría vencer a Sinner en ese cuarto set, ya sea 6-1 o 6-0, para cubrir. Sinner no tiene que ganar este partido para cubrir la distribución del juego. De hecho, ni siquiera necesita ganar un set. Si pierde 6-4, 6-4, 6-4 son 18-12 o seis juegos. Él cubriría. Eso en realidad parece bastante razonable.

Por qué Novak Djokovic podría cubrir la propagación

La grandeza de Novak Djokovic radica en la realidad de que no juega brillantemente en todos los partidos. Simplemente juega brillantemente cuando lo necesita… como en una semifinal importante al borde de la historia. Djokovic no jugó especialmente bien durante partes de su victoria en cuartos de final sobre Andrey Rublev. Debería estar listo para jugar lo mejor posible contra Sinner. Si juega lo mejor que puede, será una paliza: 6-4, 6-3, 6-1.

Predicción y selección final de Jannik Sinner-Novak Djokovic

Le recomendamos que se mantenga alejado de apostar en este partido. Los diferenciales y las líneas de apoyo están bien calibrados. Nuestro consejo más preciso es este: si cree que Djokovic gana en cuatro sets, tome el relevo en la cantidad de juegos que Djokovic ganó. Si crees que Djokovic gana en tres sets, acepta los juegos ganados por Sinner. Ajustar en consecuencia.

Predicción y elección final de Jannik Sinner-Novak Djokovic: Djokovic -6.5 juegos