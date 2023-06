5 ítems que no sabías sobre Wimbledon Arranca una nueva edición del torneo de tenis más importante del deporte. Te contamos algunas curiosidades del evento más exclusivo del circuito

Este lunes arranca la 136ª edición de Wimbledon y hemos recopilado de manera gráfica alguno de los detalles más importantes del Grand Slam de la hierba

El único Grand Slam que organiza un club

Wimbledon es el único de los cuatro Grand Slams que no organiza una federación nacional, como ocurre en Australia, Roland Garros y US Open, sino un club, en este caso el All England Lawn Tennis Club, fundado originalmente el 23 de julio de 1868 como una agrupación de croquet, deporte que consiste en golpear bolas de madera o plástico con un mazo, a través de pequeños arcos de metal enterrados en el campo de juego. Tiene un máximo de 500 miembros entre completos, vitalicios y honoríficos. En la última categoría se incluye a todos los campeones individuales.

El ‘Dress Code’

Uno de los aspectos más legendarios y a la vez controvertidos de Wimbledon es el Dress Code, el código de vestimenta que obliga a todos los jugadores a vestir con equipaciones en las que el color predominante sea el blanco, incluidas las zapatillas y todos los accesorios, como cintas para el pelo, muñequeras, gorras… Sólo se permiten pequeñas bandas de otros colores, de un máximo de 10 milímetros. A los socios e invitados del torneos se les exige acudir con chaqueta, corbata y pantalón ‘de apariencia respetable’.

El corte de la hierba

Las pistas están sembradas con un 100% por ciento de raigrás perenne (desde 2001) para mejorar la durabilidad y fortalecer el césped, y así resistir mejor el creciente desgaste del juego. La altura debe ser exactamente de 8 milímetros. Cada año se utilizan nueve toneladas de semillas de césped. El desgaste de la pista, la dureza de la superficie y el rebote de la pelota se miden a diario. Las líneas que limiten el área de juego miden 50 milímetros, salvo las de fondo que tienen 100.

Los recogepelotas y Slazenger

Los recogepelotas de Wimbledon, denominados con el acrónimo BBGs, son 250 voluntarios de diferentes colegios e instituciones británicas, incluida la asociación caritativa DR. Barnardos, que acoge a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. Las pelotas las suministra la firma Slazenger ¡desde 1902! Es el vínculo de patrocinio más duradero de la historia del deporte. Este año ha elaborado 54.250 bolas para el torneo.

Federer y Navratilova

Roger Federer, con ocho títulos, y Martina Navratilova, con ocho, son los más grandes campeones de la historia del torneo. Lawrence Doherty (13) y Billie Jean King y la propia Navartilova, con 20, son los que más acumulan entre todos los cuadros. El campeón más joven fue Boris Becker en 1985 (17 años y 22 días) y la campeona más precoz fue Lottie Dod, que ganó en 1888 con 15 años y 285 días. En cuanto a trofeos consecutivos, los líderes siguen siendo William Renshaw y Navratilova, con seis.

Esas son algunas de las curiosidades del torneo más importante, pronto estaremos de vuelta con otras tantos hechos que hacen a la magia de este exclusivo certamen de tenis.