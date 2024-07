En la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, el legendario tenista británico Andy Murray ha oficializado lo que era un secreto a voces: su retiro del tenis profesional. El mejor jugador británico de la Era Abierta dice adiós al deporte que le ha dado tantos éxitos y alegrías, dejando un legado imborrable en la historia de este deporte.

Un mensaje emotivo en las redes sociales:

“Llegué a París para mi último torneo de tenis. Competir por Gran Bretaña ha sido, sin duda, las semanas más memorables de mi carrera y estoy muy orgulloso de poder hacerlo por última vez”, anunció Murray a través de sus redes sociales.

