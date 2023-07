Brad Pitt estuvo en la final de Wimbledon y su apariencia revolucionó El actor fue a ver el duelo entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Su presencia no pasó inadvertida y se volvió tendencia.

17/07/2023 · 08:33 AM

Este domingo en plena final de Wimbledon entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, todas las miradas se concentraron en Brad Pitt. Acompañado por el cineasta Guy Ritchie, el actor estuvo en las tribunas para ver el desenlace del Grand Slam y su presencia no pasó para nada desapercibida porque sus fotos en la tribuna se volvieron tendencia en redes. Todos los usuarios se hicieron la misma pregunta: cómo hace para verse tan joven

Los tuiteros llegaron a la conclusión de que la estrella de 59 años no aparenta su edad. Incluso, en broma, no faltaron quienes dijeran que el actor de Pecados Capitales hizo un trato con el diablo para no envejecer.

¡A sus deslumbrantes 59 años nos dice que Benjamin Button no era ficción!”, “Las papas fritas que estaba comiendo son el secreto de la eterna juventud”, “Es como el buen vino”, “No entiendo lo de todo el mundo admirado por ‘lo bien que envejece’, cuando está claro es que es malísimo en envejecer”, “¿Tiene una máquina del tiempo?”, y “Cada año más lindo y siempre joven”, fueron algunos de los mensajes que coparon la red social del pajarito.

Las fotos de Brad Pitt, como sucede cada vez que un tema se convierte en debate, fueron protagonistas de muchísimos memes en las redes sociales y fué tendencia gran parte del domingo. ¡El actor estadounidense está cada día más jóven!