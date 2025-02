Carlos Alcaraz con primer título bajo techo El joven español sigue consolidándose como una de las grandes figuras del circuito tras vencer a De Miñaur en la final.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tenis español ha sumado una nueva página dorada en su historia gracias a Carlos Alcaraz, quien este domingo se convirtió en el primer tenista de su país en conquistar el Abierto de Róterdam. En una final de gran intensidad, el murciano venció al australiano Alex de Miñaur en tres sets (6-4, 3-6, 6-2), logrando así su primer título en pista cubierta y el 17° trofeo de su carrera en el circuito ATP.

El triunfo de Alcaraz no solo representa un hito personal, sino que también rompe con una maldición para el tenis español en este torneo. Antes de él, figuras como Juan Carlos Ferrero (2004) y Rafael Nadal (2009) habían alcanzado la final, pero sin éxito.

Un título especial y una muestra de resiliencia

El camino de Alcaraz hacia la victoria en Róterdam estuvo marcado por la adaptación y la lucha. Llegó al torneo sin estar al 100% físicamente, según reconoció en sus declaraciones posteriores, pero supo sobreponerse y mejorar con cada partido.

“Llegué aquí sin sentirme al 100% con el frío, pero cada día me he ido sintiendo mejor. No solo ha sido especial por el título, sino también por el apoyo que he recibido desde el primer día”, expresó el español tras levantar el trofeo.

Esta capacidad de adaptación en superficies cubiertas es un punto clave en su evolución como tenista. Hasta ahora, su mayor dominio se había visto en pistas de tierra batida y césped, con títulos en Roland Garros y Wimbledon, pero este triunfo en Róterdam demuestra que su juego está alcanzando una madurez que lo hace competitivo en todas las condiciones.

De Miñaur, un rival de peso que sigue en ascenso

Para el australiano Alex de Miñaur, la final representó una nueva oportunidad de levantar un trofeo importante, pero una vez más se quedó a las puertas. En 2024, ya había caído en la final de este mismo torneo ante Jannik Sinner, y ahora repite el resultado frente a Alcaraz.

Pese a la derrota, el australiano mostró una actitud positiva: “Estamos luchando por cosas más grandes y mejores. Han sido dos años con este trofeo de subcampeón. Espero algún día poder tener en mis manos el del ganador”.

A sus 25 años, De Miñaur sigue consolidándose como uno de los jugadores más sólidos del circuito, y este nuevo subcampeonato confirma que está cada vez más cerca de romper la barrera de los títulos en torneos de mayor prestigio.

El ascenso imparable de Alcaraz: 17 títulos y un futuro prometedor

Con apenas 21 años, Carlos Alcaraz sigue acumulando logros a un ritmo impresionante. Su victoria en Róterdam le permite superar a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, quien se retiró con 16 títulos ATP.

El joven murciano ya ha conquistado cuatro títulos de Grand Slam, consolidándose como una de las máximas estrellas del tenis actual. Su capacidad para brillar en distintas superficies y su mentalidad competitiva lo colocan en el camino de las grandes leyendas del deporte.

Este triunfo en pista cubierta puede ser un punto de inflexión en su carrera, ya que históricamente los jugadores españoles han tenido dificultades para destacar en este tipo de torneos. Si Alcaraz continúa evolucionando en estas condiciones, su techo aún está lejos de alcanzarse.

Un 2025 que promete mucho más

El título en Róterdam es apenas el comienzo de la temporada para Alcaraz, quien tiene como grandes objetivos del año defender sus títulos en los torneos de Grand Slam y seguir sumando logros en su joven carrera.

Con una combinación de talento, físico privilegiado y una mentalidad ganadora, Carlos Alcaraz no solo representa el presente del tenis español, sino que también está construyendo un legado que podría llevarlo a convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos.