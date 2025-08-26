Casper Ruud explotó contra la organización del US Open: “Es molesto jugar mientras alguien se fuma un porro” El noruego avanzó con solidez a segunda ronda, pero no ocultó su fastidio por el fuerte olor a cannabis en plena competencia.

El inicio de Casper Ruud en el US Open 2025 fue ideal desde lo deportivo, pero dejó un fuerte cruce con la organización del último Grand Slam del año. Tras vencer con autoridad al austríaco Sebastian Ofner en la primera ronda, el noruego expresó su malestar por el consumo de marihuana en los alrededores del complejo, que según él, afecta directamente a los jugadores dentro de la cancha.

Un triunfo sólido para abrir camino

Ruud, actual número ocho del ranking ATP, debutó con una actuación convincente. Se impuso por 6-1, 6-2 y 7-6 en el Louis Armstrong Stadium, mostrando la solidez que lo llevó a disputar tres finales de Grand Slam en su carrera (Roland Garros 2022 y 2023, y US Open 2022). Aunque nunca logró levantar un major, el nórdico sigue siendo una de las principales amenazas en el circuito.

El reclamo de Ruud: “El olor está en todas partes”

Más allá del buen resultado, Ruud se mostró muy crítico al hablar con Danmarks Radio:

“El mayor defecto de Nueva York es el olor a cannabis. Está por todas partes, incluso aquí, donde se juega el torneo. Creo que es molesto estar en la cancha mientras alguien se fuma un porro. No es divertido para los jugadores tener que competir cansados y, al mismo tiempo, inhalar ese olor”, señaló con contundencia.

El jugador remarcó que poco puede hacerse mientras la legislación lo permita: “No podemos hacer nada a menos que se modifique la ley, pero dudo que eso suceda”.

Legalidad en Nueva York, prohibición en el torneo

Desde 2021, el consumo de marihuana recreativa es legal en Nueva York. Sin embargo, la organización del US Open mantiene explícitamente prohibido fumar dentro del complejo de Flushing Meadows. Aun así, los olores provenientes del exterior parecen incontrolables y, según Ruud, generan un entorno incómodo para la competencia.