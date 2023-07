¿Cuáles son y como suman los Grand Slams de tenis? te contamos sobre los cuatro teneos mas importantes de la disciplina, en que superficie se juega y como posiciona a cada jugador en el ranking ATP

Tanto hemos oído hablar sobre “Grand Slam de tenis” sin preguntarnos que es lo que los hace diferentes a otros torneos, como por ejemplo un master 1000. ¿Qué tan especiales pueden ser estas cuatro competencias? ¿Por qué los deportistas hacen hasta lo imposible para llegar en condiciones físicas a jugarlo? ¿Por qué para sacar una entrada en Wimbledon hay años de espera? Estos cuatro Grand Slam de los que hablamos son los cuatro torneos oficiales mayores del circuito internacional organizados por la Federación Internacional de Tenis. Son los siguientes:

Abierto de Australia : Superficie dura o cemento.

: Superficie dura o cemento. Roland Garros : Polvo de ladrillo, tierra batida o arcilla.

: Polvo de ladrillo, tierra batida o arcilla. Wimbledon : Césped, hierba o pasto.

: Césped, hierba o pasto. Abierto de Estados Unidos: Superficie dura o cemento.

Estos cuatro torneos se disputan anualmente, cada partido al mejor de cinco sets en categoría masculina —a diferencia de los Masters 1000, que se disputan al mejor de tres sets, con un cuadro de 96 o 56 jugadores— y al mejor de tres en categoría femenina, ambas con un cuadro de 128 tenistas. Son los de mayor renombre entre jugadores y aficionados a este deporte, al otorgar los mayores premios en efectivo y el mayor número de puntos para la clasificación mundial. Cuando un jugador triunfa en alguno de estos cuatro torneos, se dice que ha logrado un título de Grand Slam.

El término “Grand Slam” se originó en el juego de cartas bridge. Desde 1930, se usó también en el golf. Fue aplicado por vez primera al tenis por el columnista de The New York Times John Kieran, según Total Tennis, The Ultimate Tennis Encyclopedia del periodista estadounidense Bud Collins. En 1933, Bud escribía un artículo sobre el tenista australiano Jack Crawford, que había ganado los campeonatos de Wimbledon, Roland Garros y Australia y sobre la posibilidad de que ganara en Estados Unidos. John Kieran, que había sido jugador de bridge, escribió: «Si Crawford gana sería como obtener un grand slam en las canchas»​

Además de las jugosa suma de dinero (ronda los 50 millones de dólares por torneo) que reparten estas competencias, lo valioso al final del torneo son los pun tos repartidos para el ranking ATP, se reparten una serie de puntos a los jugadores en función de la ronda a la que hayan llegado, como se muestra a continuación:​

Los jugadores con más Grand Slam en la historia son Novak Djokovic con 23, en el tenis masculino; y Margaret Court, en el femenino, con 24. Otros grandes nombres como Rafael Nadal, Roger Federer aparecen en el listado aunque mas sectorizado, Federer maximo ganador en pasto, Rafa en polvo de ladrillo.