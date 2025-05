¿Cuándo debuta Carlos Alcaráz en el Roma Open? Carlos Alcaraz vuelve en Roma: el Masters 1000 marca su regreso antes de Roland Garros.

05/05/2025 · 11:52 AM

Carlos Alcaraz vuelve a las pistas y lo hace en un escenario de peso. El joven prodigio del tenis español, que causó baja en el Mutua Madrid Open por una lesión en el brazo sufrida durante la final del Conde de Godó, ya tiene fecha y lugar para su esperado regreso: el Masters 1000 de Roma, que se disputará entre el 5 y el 18 de mayo.

Después de semanas de incertidumbre, especulaciones y mensajes crípticos en redes, el murciano ha despejado todas las dudas: estará presente en el Foro Itálico. Su retorno no solo marca el reencuentro con la competición tras su reciente parón, sino también un momento crucial en su temporada. Roma será su única parada antes del gran objetivo: Roland Garros.

Una cuenta pendiente en la capital italiana

Alcaraz no participó en la edición 2024 del Masters de Roma, por lo que no defiende puntos. Esto convierte cada partido ganado en una suma directa para su ranking ATP. Actualmente, el español pelea por arrebatarle el número 2 del mundo a Alexander Zverev, quien se encuentra bajo presión al tener que revalidar el título que obtuvo el año pasado. Si el alemán no logra repetir la hazaña y Carlitos avanza con solidez, el cambio de jerarquía en el ranking es casi inevitable.

El torneo romano, por tanto, se convierte en una batalla silenciosa no solo en la arcilla, sino en las alturas del tenis mundial.

¿Choque de titanes con Sinner?

Como si el regreso de Alcaraz no fuera suficiente aliciente, el cuadro de Roma podría regalar otro plato fuerte: un enfrentamiento con Jannik Sinner. El italiano también vuelve a la competencia tras varios meses fuera de las canchas, y un posible cruce con Carlitos es material de blockbuster. La última vez que se vieron las caras sobre polvo de ladrillo fue hace más de un año, y el morbo está servido: dos jóvenes, dos estilos explosivos y una rivalidad que ya empieza a escribirse con tinta dorada.

Roma, termómetro antes de París

La preocupación por el estado físico de Alcaraz no ha desaparecido del todo. Hace apenas una semana el propio jugador afirmaba que había optado por no “forzar” su cuerpo en Madrid:

“Madrid es un torneo que espero todo el año. Lo juego con emoción, pero esta vez decidimos no arriesgar, iba a estar jodido más de la cuenta”, explicó con sinceridad.

No obstante, ya entonces dejó entrever que Roma era el verdadero objetivo. Tras nuevas pruebas médicas, su nombre aparece oficialmente en el cuadro del Masters italiano, y el ambiente en el mundo del tenis se tensa: todos quieren ver cómo vuelve el español, qué ritmo muestra y si está listo para conquistar París.

Con la mirada fija en Roland Garros, Alcaraz buscará en Roma recuperar sensaciones, puntos y confianza. Y, de paso, sacudir el ranking ATP. Que su raqueta hable.

