¿Cuántas raquetas han roto Federer, Nadal y Djokovic? El serbio fue multado por destrozar una en la final de Wimbledon ante Carlos Alcaraz

La final de Wimbledon nos dejó jugadas memorables así como las consecución del segundo Grand Slam de Carlos Alcaraz. Aún así, también hubo alguna que otra jugada polémica, la más destacada fue la de Novak Djokovic cuando impactó su raqueta contra el poste de la red, destrozándola por completo.

La conducta antideportiva del tenista serbio fue castigada con una multa de 8.000 dólares, que supuso el récord en el torneo junto a la joven rusa Mirra Andreeva, que en su caso acumuló dos lanzamientos de raqueta, sin la violencia del gesto del balcánico. Algo similar le ocurría a Roger Federer cuando arrancó su carrera. Rozando el nuevo siglo, con el pelo teñido de rubio y unos malos hábitos nada acordes al ‘señor’ que se despidió hace menos de un año del tenis profesional, el suizo era el gran ‘bad boy’ del circuito.

Esta faceta, por el momento, nunca la ha tenido Rafa Nadal, que ha roto solo una raqueta en su vida. “Mi familia no me permitiría romper una raqueta. Para mí, romper una raqueta significa que no tengo el control de mis emociones”, señaló antes del Open de Australia de 2020 al respecto.

Por lo que hace el Big-3, según informa el web tennisonflame.com, este es el número de raquetas que han roto los mejores tenistas de la historia:

Rafael Nadal: 1

Roger Federer: 11

Novak Djokovic: 55

El récord de más raquetas rotas lo sigue manteniendo Marat Safin, quien llegó a ganar dos Grand Slams durante la primera década de los 2000. El ex número uno del ranking ATP rompió cerca de 700 raquetas durante sus 12 años de carrera. Además, por si no fuera poco, aún posee dos récords al respecto: Mayor número de raquetas rotas en un día y mayor número de raquetas rotas en un año. En 1999, rompió la friolera cantidad de 48 raquetas.