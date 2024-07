Definidas las semifinales de Wimbledon Ya están definidos los enfrentamientos de cuartos de final de Wimbledon

El prestigioso Grand Slam de Wimbledon, uno de los torneos más importantes del circuito internacional, comienza a definir a los mejores tenistas de su edición 2024.

Entre el pasado domingo 7 de julio y el lunes 8, 16 tenistas compitieron por un lugar en los cuartos de final, instancia a la que solo avanzan ocho competidores.

Entre los esperados favoritos que no defraudaron se encuentra Jannik Sinner, actual número uno del mundo en el ranking ATP. También se destacan el español Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, quienes buscan asegurar su lugar en las semifinales.

Una de las sorpresas del torneo es la clasificación de Lorenzo Musetti. Aunque está en el top 30 del ranking mundial, ha logrado una impresionante racha de cuatro victorias consecutivas, asegurando su pase a los cuartos de final donde enfrentará al estadounidense Taylor Fritz.

El joven italiano Jannik Sinner se medirá ante Medvedev en uno de los encuentros más atractivos de esta fase. Por su parte, Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Tommy Paul.

El último duelo de octavos lo protagonizarán Holger Rune y Novak Djokovic, quien está en busca de su primer título de la temporada. El ganador de este partido se enfrentará al australiano Alex de Minaur.

Así quedan los cuartos de final en Wimbledon 2024:

Rama Masculina:

– Jannik Sinner (ITA) vs. Daniil Medvedev (RUS)

– Carlos Alcaraz (ESP) vs. Tommy Paul (USA)

– Lorenzo Musetti (ITA) vs. Taylor Fritz (USA)

– Alex de Minaur (AUS) vs. Holger Rune (DIN) o Novak Djokovic (SRB)

Rama Femenina:

-Jelena Ostapenko (LET) vs. Danielle Collins (USA) o Barbora Krejcikova (CHE)

– Elena Rybakina (KAZ) vs. Elina Svitolina (UCR)

– Lulu Sun (NZL) vs. Donna Vekic (CRO)

– Jessica Paolini (ITA) vs. Emma Navarro (USA)