Dinastía Alcaraz: el hermano menor de Carlos campeón en la Academia de Nadal De apenas doce años, ya está catalogado como uno los prospectos más interesantes del circuito mundial

¿Se han acostumbrado a escuchar el apellido Alcaraz? Su permanencia en el circuito puede ser más sólida de lo que imaginan. Si Carlos Alcaraz ha impresionado a aficionados de medio mundo con un ascenso vertiginoso en el circuito ATP Tour, convirtiéndose en el No. 1 del Pepperstone ATP Ranking más joven de todos los tiempos, su ejemplo ha sido bien asimilado en casa.

Hace menos de tres semanas, Carlos Alcaraz se coronó campeón de Wimbledon por primera vez en su historia. Y este último fin de semana, su hermano menor, Jaime, se llevó el Rafa Nadal Tour a sus solo 12 años. ¿Será el heredero del legado? En las redes sociales los mensajes ya abundan sobre el talento de ambos españoles y hasta arrancaron las comparaciones con las Williams (Venus y Serena). Entre los dos se llevan ocho años, pero sin duda que si el más chico de los dos prospera, los hermanos se encontrarán en algún torneo.

Jaime, de apenas 12 años, el más pequeño de los cuatro Alcaraz Garfia, ha conquistado esta semana una prueba del Rafa Nadal Tour en categoría sub-12 celebrada en Madrid. En un cuadro de 48 jugadores alevines, celebrado en el Club Internacional de Tenis Monte del Pilar, el murciano ha logrado abrirse camino atrayendo muchas miradas sobre sus pasos.

Jaime ha conquistado este título siete años después de que Carlos triunfase con fuerza en el mismo circuito. El actual No. 1 mundial dejó una huella imborrable en la competición, llegando a coronar el Masters tanto en categoría sub-12 (2015) como sub-14 (2016), exhibiendo un talento imparable desde su etapa de formación.

“Jaime también va a hacerlo muy bien, pues tiene nivel para el tenis, pero es diferente a Carlos. No tiene tanta variedad de golpes como la que tenía él a su edad y no ganará tanto de joven, pues irá en su año cuando Carlitos iba con un par de ellos de adelanto y vencía a rivales mayores que él. Jaime también es potente, tiene pegada y es agresivo y un buen competidor”, reconoció Carlos Alcaraz González, el padre de ambos en una entrevista para Murcia Plaza en 2022. De todas formas, el progenitor de la dinastía aclaró que “Jaime maneja mejor el revés de lo que lo hacía Carlos a su edad, aunque de derecha no es tan habilidoso”.