Djokovic desafiante con el público de Wimbledon El serbio soltó una particular declaración luego de haber conseguido el pase a los octavos de final del torneo.

Novak Djokovic acumuló su 31ª consecutiva en Wimbledon y se metió en los octavos de final de la edición 2023. El serbio derrotó al suizo Stan Wawrinka (80°) por 6-3, 6-1 y 7-6 (5) y se metió entre los 16 mejores tenistas del tercer Grand Slam del año. Su próximo rival será el polaco Hubert Hurkacz.

Tras la victoria, el actual número 2 del ranking mundial de la ATP soltó una particular frase contra los fanáticos que, en algún punto, esperaron que perdiera el partido: “De hecho, me hiceron un favor. Cuanto más animen en mi contra, mejor para mí. Despiertan algo en mí que tal vez no quieran ver: un ganador

Como jugador, quieres tener a la mayoría de la multitud de tu lado. Mi deseo no es jugar en un ambiente hostil. Sin embargo, resulta que la multitud apoya a mi oponente en la mayoría de los partidos de mi carrera. Ese es mi destino y está bien, a veces me resulta más difícil aceptarlo, a veces no entiendo las reacciones de la multitud, pero es su derecho”, añadió Djokovic.

En la misma línea, para finalizar sentenció: “A veces, sin embargo, algunas personas son más atrevidas en lo que dicen desde las gradas; cuando es así, tienen que esperar que responda y reaccione. Ha sucedido en el pasado, en los grandes torneos de todo el mundo. Me da combustible extra, me inspira a jugar aún mejor”.

Novak también vivió una situación similar en París mientras jugaba Roland Garros y se lo vió molesto incluso con gestos hacia el público. Más allá de los abucheos, el servio es un máquina de ganar y realmente parece alimentarse de este tipo de situaciones.