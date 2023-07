“Djokovic podría ganar 30 Grand Slams si quisiera” Una leyenda del circuito se rindió ante la calidad del serbio, que disputa las semifinales de Wimbledon ante Jannik Sinner

El dominio que Novak Djokovic continúa demostrando sobre la hierba de Wimbledon ha provocado que muchos vean al serbio como gran favorito para conquistar el título en Wimbledon. Esto, sumado a que en este 2023 viene de ganar Australia y Roland Garros, por lo que de ganar también en la Catedral del Tenis, lo dejaría a un paso del Grand Slam anual.

Una de estas figuras que aplaude el gran nivel de Djokovic es Mats Wilander, extenista y comentarista de Eurosport, que en este medio aseguró que estamos viendo la mejor versión de Djokovic en lo que va de su carrera. “Para mí, Novak Djokovic no es solo el mejor de la historia si lo comparamos, para mí en 2023 estamos viendo la mejor versión de Djokovic. La forma en la que ganó el Open de Australia fue increíble, golpeó con su derecha más fuerte que nunca. ¿Porque tenía una lesión en su pierna y se relajó? No lo creo”.

“Y luego en Roland Garros y cómo jugó en semifinales ante Carlos Alcaraz fue increíble a sus 36 años. Son cosas de la edad y se ha dado cuenta que tiene que ser más agresivo porque no va a recuperarse igual que cuando tenía 26 años. Eso le ha hecho mejor jugador y golpear la bola más duro. También se ha vuelto más listo, aún más que cuando era joven. Su coeficiente se nota más en su juego”, anazlió el alemán.

Wilander compara el ritmo de juego de Djokovic con los estilos de Nadal y Federer en sus regresos. “Cada aspecto de su juego parece mejor ahora que nunca. Se moverá menos, pero está sacando la mejor versión de sí mismo. Habría que compararlo con Roger Federer y con Rafa Nadal. Sin embargo Federer perdió su último set por 6-0 en su último partido en Wimbledon y le vimos más lento. Cuando Nadal volvió y ganó el Open de Australia el año pasado hizo un esfuerzo increíble. Le llevó tiempo volver, pero la experiencia le hizo jugar al límite contra Medvedev y después ganó Roland Garros y demostró que sigue siendo muy bueno”.

Sin embargo Wilander ve capaz a Djokovic de no frenar y cree que, con esta versión, puede llegar a ganar hasta 30 Grand Slam. “Con Novak Djokovic no hay diferencia, sus movimientos son similares y en cuanto a su cuerpo está más fuerte y tiene la mejor versión de sí mismo. No sé por qué Djokovic no debería ganar 28, 29 o 30 Grand Slams. Es el favorito para Wimbledon, también parte como favorito para el US Open y es el gran favorito para el Open de Australia, donde ya ha ganado 10 veces, además de defender título el año que viene en Roland Garros. No veo señales que muestren que baja su velocidad, veo señales que me dicen que Djokovic está mejorando”.