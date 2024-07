Novak Djokovic continúa demostrando por qué es considerado el mejor jugador de la historia del tenis con sus impresionantes actuaciones en la presente edición de Wimbledon. A pesar de haberse sometido a una cirugía por un desgarro muscular en el menisco de la rodilla derecha el pasado 5 de junio, el serbio se ha plantado este lunes en los cuartos de final del torneo.

Su última víctima ha sido Holger Rune, 16 años más joven que él, a quien derrotó con un contundente 6-3, 6-4 y 6-2. Lo que se perfilaba como un partido difícil, Djokovic lo convirtió en una victoria fácil gracias a su increíble capacidad de levantarse tras cada caída.

A 15th visit to the #Wimbledon quarter-finals, and a 60th Grand Slam quarter-final in total for Novak Djokovic 💪

The No.2 seed defeats Holger Rune 6-3, 6-4, 6-2 to book his place once again in the last eight 👏 pic.twitter.com/gvuPXIle9j

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2024