¿Dónde ver el ATP de Monte-Carlo 2025? Todos los detalles para seguir en vivo el Masters 1000 Todo lo que necesitas saber para seguir el ATP de Monte-Carlo 2025: ¡Emocionantes partidos y estrellas en acción!

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Rolex Monte-Carlo Masters 2025 ya está en marcha y, con él, el primer Masters 1000 de la temporada sobre polvo de ladrillo. Este torneo, que marca el inicio de la tan esperada previa de Roland Garros, promete ser una fiesta de tenis de primer nivel, con espectaculares duelos y la presencia de estrellas internacionales en el circuito ATP.

Sin embargo, este año el certamen monegasco se presenta con una baja destacada: la ausencia de Jannik Sinner, quien no participará por una suspensión. A pesar de ello, el evento sigue adelante con grandes expectativas, dado que la competencia de este Masters 1000 es feroz, y nombres como Francisco Cerúndolo, Alejandro Tabilo, Daniil Medvedev y Stan Wawrinka están entre los favoritos para llevarse el título.

En el día inaugural de la primera ronda, las canchas de Monte-Carlo estarán repletas de acción, comenzando con un enfrentamiento cargado de historia, el de Alejandro Tabilo vs. Stan Wawrinka en el Court Rainier III. Pero el torneo no se detiene ahí: también se podrán ver espectaculares partidos como Gael Monfils vs. Fabián Marozsan y el enfrentamiento de Daniil Medvedev vs. Karen Khachanov.

La jornada se completa con otros emocionantes duelos, como el Francisco Cerúndolo vs. Fabio Fognini, una prueba más para el argentino, y el enfrentamiento entre el explosivo Ben Shelton y Alejandro Davidovich Fokina. El calendario de hoy también incluye los partidos de la modalidad de dobles, donde las parejas se disputan puntos importantes en este torneo de gran prestigio.

Para todos aquellos que deseen seguir la acción de este certamen, Disney+ ofrece la transmisión en vivo de toda la actividad, lo que permitirá disfrutar de los encuentros en tiempo real desde cualquier lugar. No te pierdas ningún detalle del Monte-Carlo 2025, un evento que promete ser inolvidable.

Horarios destacados (Lunes 7 de abril de 2025):

6:00 AM (Argentina), 5:00 AM (Chile), 4:00 AM (Colombia/Perú), 3:00 AM (México):

Alejandro Tabilo vs. Stan Wawrinka (Court Rainier III)

Alejandro Tabilo vs. Stan Wawrinka (Court Rainier III) No antes de las 8:00 AM (Argentina), 7:00 AM (Chile), 6:00 AM (Colombia/Perú), 5:00 AM (México):

Bu Yunchaokete vs. Lorenzo Musetti (Court Rainier III)

Gael Monfils vs. Fabián Marozsan (Court Des Princes)

Daniel Altmaier vs. Félix Auger-Aliassime (Court EA de Massy)

Bu Yunchaokete vs. Lorenzo Musetti (Court Rainier III) Gael Monfils vs. Fabián Marozsan (Court Des Princes) Daniel Altmaier vs. Félix Auger-Aliassime (Court EA de Massy) No antes de las 10:00 AM (Argentina), 9:00 AM (Chile), 8:00 AM (Colombia/Perú), 7:00 AM (México):

Daniil Medvedev vs. Karen Khachanov (Court Rainier III)

Mariano Navone vs. Matteo Berrettini (Court Des Princes)

Camilo Ugo Carabelli vs. Alexandre Muller (Court EA de Massy)

Daniil Medvedev vs. Karen Khachanov (Court Rainier III) Mariano Navone vs. Matteo Berrettini (Court Des Princes) Camilo Ugo Carabelli vs. Alexandre Muller (Court EA de Massy) No antes de las 11:30 AM (Argentina), 10:30 AM (Chile), 9:30 AM (Colombia/Perú), 8:30 AM (México):

Francisco Cerúndolo vs. Fabio Fognini (Court Rainier III)

Ben Shelton vs. Alejandro Davidovich Fokina (Court Des Princes)

No olvides que Disney+ tiene la cobertura completa para que no te pierdas ni un segundo de la acción. ¡Este es el momento para vivir el tenis de cerca y disfrutar de la emoción del ATP de Monte-Carlo 2025!