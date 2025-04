El ATP Masters 1000 de Montecarlo 2025 está viviendo una de sus semanas más intensas, y este jueves, el número tres del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrentará al alemán Daniel Altmaier en un duelo crucial para ambos. Tras un inicio algo titubeante ante el argentino Francisco Cerúndolo, el joven murciano dio muestra de su poderío al remontar y lograr la victoria en tres mangas (3-6, 6-0, 6-1) para asegurar su clasificación a los octavos de final del prestigioso torneo monegasco.

Alcaraz, conocido por su capacidad de superarse en momentos clave, se presentará con más confianza en su siguiente reto, en el que se medirá a un Altmaier que ha mostrado gran tenacidad durante su paso por Montecarlo. El alemán, actualmente ubicado en el puesto número 84 del ranking ATP, llega tras una dura batalla en la segunda ronda frente al veterano Richard Gasquet, a quien derrotó por 7-5, 5-7, 6-2.

Up and running 🏃‍♂️ @carlosalcaraz defeats Cerundolo 3-6 6-0 6-1 to record a career first win in Monte-Carlo#RolexMonteCarloMasterspic.twitter.com/Yuhtb68noG

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 9, 2025