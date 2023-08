“El circuito femenino no es para que jueguen hombres fallidos” Una leyenda de la WTA se refirió a la posibilidad de que el tenis femenino incluya mujeres trans en la competición

La leyenda del tenis Martina Navratilova comentó ayer en Twitter una publicación de la fundadora del consejo Independiente de Deportes Femeninos (ICONS) Kim Shasby Jones. La extenista checa cargó contra la política de inclusión transgénero de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA). Martina se mostró en contra de este hecho y expuso lo siguiente en la red social: “Vamos USTA, el tenis femenino no es para atletas masculinos fallidos de cualquier edad. No es lo correcto ni es justo”. Y añadió: “¿Va a ser esto permitido en el US Open este mes? ¿sólo se necesitará identificación propia? No creo que sea así…”.

El mensaje de la propia Shasby Jones declaraba que las mujeres del circuito llamaban a la organización para quejarse de la falta de justicia en lo que respecta a la inclusión de atletas transgénero en los deportes femeninos. Además añadió que los hombres están ganando títulos nacionales, tomando el lugar de las mujeres en el tenis de equipo y compitiendo en torneos femeninos en todo el país.

“Ya existe una categoría para que los atletas masculinos disfruten de este privilegio. Que las atletas femeninas también disfruten del tenis”, agregó Shasby. Por último mandó un recado a Billie Jean King: “Cambia tu postura y no abandones más a estas mujeres y a este deporte”.

Esta ha sido la última declaración pública de la checa sobre este polémico asunto pero ya anteriormente se ha posicionado en contra de la inclusión de las atletas trans en el deporte femenino. En abril, Martina ya criticó duramente que las mujeres transgénero compitan contra mujeres biológicas en cualquier deporte atacando a la nadadora trans Lia Thomas. La 18 veces ganadora de Grand Slam y activista de los derechos homosexuales, respondió, también en Twitter, a la propia Thomas: “Lia, no es justo. No deberíamos tener que explicártelo una y otra vez”.

Además, Navratilova se mostró satisfecha y celebró que la World Athletics adoptase una política que excluye a las atletas transgénero de las competencias femeninas. “Un paso en la dirección correcta”, afirmó Martina.