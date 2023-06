El sincericidio de Alcaraz tras sufrir para pasar primera ronda en Queens El español tuvo un durísimo duelo con el francés Rinderknech (83°) en su debut de torneo londinense y reconoció que no tiene expectativas de título en Wimbledon.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Al contrario de lo que sucedió en Roland Garros, Carlos Alcaraz está lejos de llegar como favorito a Wimbledon. El primero en reconocerlo es él mismo, ya que apenas jugó dos torneos sobre césped en su breve pero exitosa carrera. Tras sufrir para avanzar a segunda ronda en el ATP 500 de Queens, el número 2 del mundo aseguró que no la tendrá nada fácil en el All England Club.

El francés Arthur Rinderknech, número 83 del mundo, hizo transpirar más de lo previsto a Alcaraz, que ganó por 4-6, 7-5 y 7-6 (3). Luego de superar el primer escollo en uno de los torneos más tradicionales en la previa a Wimbledon, el murciano sostuvo que necesita la mayor cantidad de partidos posibles sobre hierba para llegar de la mejor manera posible: “Ha sido mi primer partido en hierba. Fue difícil al principio, sobre hierba nunca es fácil, pero obviamente tenía que mantenerme en la pelea. Durante el partido me decía que iba a ir a mejor para sentirme mejor en la pista. También he pensado que necesito horas en la pista, necesito jugar todo lo que pueda. Así que fue genial tener este partido tan duro”, aseguró en la rueda de prensa posterior.

No obstante, Alcaraz sabe que el césped no es su fuerte y que le costará hacer un buen papel en Wimbledon, donde ganó cuatro partidos entre las últimas dos ediciones: “Sinceramente, mis expectativas en este torneo no son demasiado altas (entre risas). He jugado dos torneos sobre hierba en mi carrera, dos Wimbledon, solo cinco o seis partidos. Tengo que sumar horas sobre hierba y tener más experiencia. Ahora mismo mis expectativas de ganar este torneo no son muy altas. Estoy centrado en jugar en hierba, sumar horas y prepararme para Wimbledon”, insistió.

Más allá de ese “sincericidio“, el murciano de 20 años aseguró que le gusta jugar sobre pasto: “Me lo paso bien jugando sobre hierba, es algo hermoso y es la superficie en la que el tenis de todos se vuelve bonito. Saque y volea, resto y volea, cortados. Federer puso en juego la elegancia sobre hierba. Me gusta pegar buenos golpes, dropshots, volear, eso es hermoso para mí, por eso disfruto jugar en hierba”, expresó.

First match on grass and… first victory! 🥵🌱😜 Very special to play at Queen's 💚 Vamos! @QueensTennis 📸 Getty pic.twitter.com/tEgCkB2AgB — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) June 20, 2023

Finalmente, Alcaraz afirmó que sus referentes en césped son Roger Federer y Andy Murray. Consultado por Novak Djokovic, el español fue aún más honesto: “Me gusta ponerme vídeos de Federer y de Murray, que son de los jugadores que mejor se mueven en hierba. No hablo de Djokovic, porque resbala como si fuese tierra y ese no será mi caso”, concluyó en su charla con la agencia EFE.