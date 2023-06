El sueño de Del Potro: “Todavía me siento un jugador activo” El argentino aún piensa en regresar al circuito y apunta a estar presente en el US Open de septiembre

Juan Martín Del Potro reapareció y habló en conferencia de prensa sobre su futuro en el tenis, de lo que confirmó que volverá a las canchas para un torneo de exhibición y mostró su deseo de poder retirarse en el US Open. Cabe destacar que el argentino jugó su último partido hace más de un año en el ATP de Buenos Aires y desde allí no volvió a la actividad. Hasta ahora.

“No tengo mi etapa en el tenis cerrada con llave y candado. Es un deseo interno pisar la cancha por última vez en el US Open, pero mi físico me manda mensajes que no son compatibles con ese deseo“, comenzó el tenista argentino. El nacido en la ciudad de Tandil confirmó que había empezado a entrenar nuevamente como parte de una promesa por el hecho de que Argentina haya sido campeona mundial de fútbol en diciembre pasado. Y apuntó a estar presente en el major estadounidense.

Por eso mismo, comenzó lo preparativos y hasta se inscribió en un torneo de exhibición en China junto a otras ex glorias del circuito mundial. “En algunos momentos del día me siento un tenista activo y en mis redes sociales todavía dice ‘tennis player’, pero es muy difícil el día después. La vida me puso esto en el camino y no pude hacer un proceso como el de Nadal, por ejemplo, que anunció que la próxima va a ser su última temporada, ya puede pensar dónde va a vivir y planear otro tipo de cosas”.

Y para graficar como valora el proceso, aún sin saber cómo será el resultado, Delpo pone de ejemplo la Copa Davis que logró en 2016. “Hay que aprender a sufrir para después disfrutar del logro. En Argentina con la Davis se generaba algo muy especial. Cualquier chico del mundo te dice que quiere ganar Wimbledon, el US Open o ser número uno. No mencionan la Copa Davis. Nosotros, como buenos argentinos, queríamos lo que no teníamos”.