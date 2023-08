En un emotivo comunicado Del Potro se baja del US Open El argentino, ex número tres del mundo, venía entrenando para regresar al circuito en el mismo lugar donde conquistó su único Grand Slam

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ilusión se terminó para Juan Martín del Potro. El tandilense, campeón del Grand Slam neoyorquino en 2009, no participará en el US Open que empezará dentro de doce días, y dio un paso más hacia el adiós a las canchas, sin recuperarse de los dolores que lo aquejan en la rodilla derecha, la que se operó en varias ocasiones.

Era una utopía deportiva. Lo decía su entorno y también los médicos que acompañan a Delpo desde hace varios años, tratando las lesiones crónicas que lo obligaron a abandonar la práctica profesional del tenis. Más allá de ese panorama, una promesa relacionada al título de la Selección Argentina de fútbol en el Mundial de Qatar 2022, lo mantenía activo e ilusionado con reaparecer en el próximo US Open, el Grand Slam que conquistó en 2009. Hasta este miércoles.

En un comunicado que subió a sus redes sociales este miércoles, Del Potro expresó: “Hola a todos. Como ya saben, mi deseo de volver a una cancha tan especial como es el US Open me tenía muy ilusionado. Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100% para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único. También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida”.

“También saben que el dolor que siento no me permite enfocarme todavía en un regreso. Voy a continuar buscando las mejores alternativas para recuperar mi calidad de vida. Les agradezco la compañía, la comprensión y los mensajes de aliento que me dejan”, agregó. El texto fue publicado después que la organización del último Grand Slam de la temporada repartió las invitaciones para el cuadro principal, en las que el argentino quedó al margen por su condición física.

Del Potro, que cumplirá 35 años dentro de un mes, todavía no anunció un retiro. No, al menos, de manera oficial. Pero lleva casi 18 meses desde su último partido oficial, aquella emotiva noche del 8 de febrero de 2022 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, con una derrota frente a Federico Delbonis por el Argentina Open. Mucho más lejos quedó el penúltimo encuentro, aquel triunfo sobre Denis Shapovalov en Queen’s, en Londres 2019, hace más de cuatro años, cuando un resbalón complicó su ya maltrecha rodilla.

En su palmarés ostenta 22 títulos, incluido el inolvidable US Open 2009, otras 13 finales, la Copa Davis 2016, y dos medallas olímpicas, la de plata en Río 2016 y la de bronce en Londres 2012. Antes y después, hubo ocho operaciones serias, graves, complicadas. Siempre volvió, siempre lo intentó. Pero, desde hace un tiempo, el cuerpo le negó la posibilidad de un intento más.