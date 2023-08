Estados Unidos enloquece con la reaparición de Djovick El serbio participará del Masters 1000 de Cincinnati. En 2021 y 2022 no había podido ingresar por no haberse vacunado contra el Covid-19.

14/08/2023 · 08:06 AM

Novak Djokovic fue tajante desde el primer minuto: no se iba a vacunar contra el Covid-19. A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el serbio puso por delante sus creencias y argumentó en más de una ocasión su postura.

En todo momento declaró que no aconsejaba seguir su decisión y aseguró que toda persona era libre de optar por lo que consideraba necesario. De hecho, nunca cambió su idea, pese a que le costaría la participación en varios de los torneos más importantes del circuito. Y la principal gira que se perdió durante dos temporadas fue la de Estados Unidos, dado que el país norteamericano contaba con una restricción hacia aquellos visitantes que no tenían aplicado con el plan de vacunación completo. Sin embargo, Nole se mantuvo firme y, tras tres años, volvió a pisar territorio americano, donde disputará esta semana el Masters 1000 de Cincinnati. Cientos de personas se juntaron en el estadio donde ‘Nole’ práctico

Con cientos de fanáticos que lo siguieron por todos lados en el club en el que se disputa el certamen y hasta colmaron las tribunas de la cancha de entrenamiento en la que practicó durante más de una hora con el polaco Hubert Hurkacz, Djokovic volvió a sentir el calor del público estadounidense. Tanto es así que agradeció el gesto al quedarse varios minutos en la cancha para firmar un autógrafo o para sacarse una selfie. Si gana el torneo, el Serbio puede volver a ser n° 1

El debut será recién en la segunda ronda

En Cincinnati hay ocho jugadores que parten como los principales preclasificados, situación que les permite avanzar directamente a la segunda ronda. Es por eso que el nacido en Belgrado deberá aguardar al choque entre el argentino Tomás Etcheverry y el español Alejandro Davidovich Fokina para conocer a su primer rival. En Ohio, Djokovic se consagró dos veces (2018 y 2020) y llegó a otras cinco finales.

La importancia de Cincinnati

Más allá de que el objetivo central para Nole será adaptarse a las condiciones de la cancha y del clima húmedo que hay en esta parte del año en los Estados Unidos, sabe que cuenta con una nueva oportunidad para subirse a lo más alto del ranking. Con una diferencia de 600 puntos a favor de Carlos Alcaraz (1º), el serbio tendrá la chance de cambiar la tónica y volver a disputar un Grand Slam -el US Open en este caso- como el principal cabeza de serie. ¿Qué debe suceder? Tiene que salir campeón, dado que no defiende puntos, y esperar que el español no llegue al último día de competencia