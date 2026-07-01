El campeón defensor impone su jerarquía en la Catedral. El monarca del tenis mundial sigue encontrando el ritmo sobre el césped sagrado de Londres. En el marco de la jornada de este miércoles 1 de julio, el italiano Jannik Sinner ratificó su condición de máximo favorito y campeón defensor en Wimbledon 2026 al derrotar por 7-6(4), 7-6(2) y 6-4 al aguerrido portugués Nuno Borges, asegurando sin ceder parciales su clasificación a la ronda de los 32 mejores del tercer Grand Slam de la temporada.
A pesar de la diferencia de 47 puestos en el ranking de la ATP que separa a ambos tenistas, Borges saltó a la Cancha Central sin complejos en lo que supuso el primer enfrentamiento de su carrera profesional ante un número 1 del mundo. El lusitano forzó al límite a la máxima estrella del circuito durante las dos primeras mangas, llegando incluso a ostentar una ventaja de 5-3 en el segundo parcial. No obstante, Sinner apeló a su característico temple en los momentos de máxima tensión, dominando con autoridad ambos tie-breaks y quebrando de forma consecutiva en el amanecer del tercer set para liquidar las acciones tras dos horas y media de batalla.
Con este triunfo en la capital británica, el oriundo de San Cándido esculpió un nuevo hito histórico para el deporte de su nación: alcanzó las 95 victorias en torneos de Grand Slam, superando a cualquier otro tenista masculino en la historia de Italia. “Estoy feliz. El segundo set fue muy duro. Todavía siento cierta falta de partidos en esta superficie tras Roland Garros, pero estos cierres tan apretados me ayudan mucho a recuperar el ritmo”, confesó el número 1 del mundo en la conferencia de prensa posterior, tras firmar una hoja de servicios con 47 tiros ganadores y un implacable 82% de puntos ganados con su primer servicio.
Un viejo conocido en el horizonte de la tercera ronda
Superado el escollo portugués, la hoja de ruta de Jannik Sinner se cruzará este viernes 3 de julio con un rival propenso a las batallas de largo aliento en los escenarios grandes de la ATP. El italiano se medirá ante el estadounidense Jenson Brooksby por un boleto a los octavos de final.
Brooksby, quien llegó a ocupar el puesto 33 del escalafón mundial antes de verse marginado por severas lesiones y una suspensión administrativa por faltar a tres controles antidopaje, está firmando una auténtica semana de redención en el sudoeste de Londres. El norteamericano selló su pasaporte a la tercera ronda este miércoles de forma categórica al aplastar por 6-2, 6-2 y 6-3 al peruano Ignacio Buse (sembrado número 31 del cuadro), demostrando que su peculiar estilo contragolpeador es sumamente incómodo sobre las pistas de hierba.
El único antecedente previo entre Sinner y Brooksby en el circuito profesional se remonta a las semifinales del Abierto de Washington en la temporada 2021, un compromiso que se saldó con victoria en sets corridos para el espigado jugador alpino. Cinco años después, y con Sinner portando la corona de número 1 y campeón de múltiples Majors, el panorama luce radicalmente distinto, prometiendo un choque de alta intensidad táctica y física donde Brooksby ya ha advertido que saltará a la cancha “listo para la guerra” y sin ningún tipo de complejos ante el rey del circuito.