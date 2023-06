La confesión de Nick Kyrgios que estremeció al mundo del tenis El australiano reveló una etapa muy oscura de su vida en la que llegó a peligrar su vida por los excesos

El apellido de Nick Kyrgios siempre ha estado vinculado a la polémica en el mundo del tenis por su estilo arrogante y prepotente dentro del court que suele desentonar con la mayoría de sus colegas. Pero, detrás de esta personalidad que parece no corresponder con el deporte de las raquetas, se esconde una historia de sufrimiento que poco a poco sale a la luz.

El actual número 25 en el ranking mundial de la ATP reveló hoy una durísima situación que vivió durante el torneo de Wimbledon 2019, especialmente cuando fue vencido por el español Rafael Nadal en la segunda ronda, y que lo llevó a decidir internarse en un hospital psiquiátrico porque quería suicidarse.

“2019 fue el punto más bajo de mi carrera. Esa presión, tener todos los ojos puestos en ti, la expectativa, no podía lidiar con eso. Odiaba el tipo de persona que era. Estaba bebiendo, abusando de las drogas, perdí la relación con mi familia, alejé a todos mis amigos cercanos. Se notaba que estaba sufriendo. Todo mi brazo estaba cubierto de cicatrices, es por eso que en realidad compré mi manga para cubrirlo todo”, contó.

Cuando perdí en Wimbledon, me embriagué en un bar y desperté en mi habitación con mi padre llorando sentado en mi cama. Fue el punto de inflexión, me dije ‘Ok, no puedo continuar así’. Acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas”, reveló tras caer ante el chino Wu Yibing en la primera ronda del ATP de Stuttgart.

Desde entonces Kyrgios recuperó una senda positiva y fue finalista en Wimbledon el año pasado, cuando cayó ante el serbio Novak Djokovic pero recién esta semana regresó a la competencia tras una lesión en una rodilla que sufrió en enero pasado, cediendo en el debut del torneo alemán que lo volvió a poner en los primeros planos.