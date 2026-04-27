Medvedev aplasta al “baby” noruego y ya está en octavos de Madrid El ruso dejó atrás los fantasmas de su debut y, en apenas una hora, despachó a la joven promesa Nicolai Budkov Kjaer. Con la mira puesta en un récord histórico que solo los grandes ostentan, Medvedev se mete de lleno en la fase decisiva de la Caja Mágica. ¿Podrá finalmente conquistar la tierra que tanto le hace "fo"?

El que decía que no le gustaba el “polvo de ladrillo” parece que le está cogiendo el gusto. Daniil Medvedev dio una exhibición de autoridad este lunes en el Masters 1000 de Madrid, venciendo con un contundente 6-3 y 6-2 al noruego Budkov Kjaer. En poco más de 60 minutos, el moscovita disipó cualquier duda tras su flojo inicio ante Marozsan.

Con este triunfo, Medvedev no solo se mete en los octavos de final, sino que entra en un club exclusivo: es apenas el cuarto jugador activo (junto a Novak Djokovic, Alexander Zverev y Grigor Dimitrov) en lograr al menos 10 victorias en cada uno de los nueve Masters 1000 del calendario. ¡Casi nada!

Un objetivo histórico: El “Sextete” de Semifinales

Medvedev tiene una espinita clavada con Madrid. De los nueve torneos Masters 1000, la capital española es el único donde nunca ha llegado a semifinales. Si logra igualar su mejor marca y avanzar en la Caja Mágica, estaría a un paso de completar el círculo y haber sido semifinalista en todos los torneos de esta categoría.

¿Quién sigue en el camino?

En octavos, el ruso se verá las caras con el ganador del duelo entre el italiano Flavio Cobolli y la gran sensación del torneo, el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo. Vallejo, quien ha sido la revelación absoluta en Madrid, podría ser el próximo gran reto para un Medvedev que, cuando se pone serio, es una pared imposible de pasar.

Mientras los jóvenes como Rafa Jódar y Martín Landaluce (protagonistas de las Next Gen Finals) observan, el veterano moscovita demuestra que la experiencia en los escenarios grandes sigue pesando más que la juventud.

¿Usted cree que este 2026 será finalmente el año en que Medvedev se reconcilie con la tierra batida de Madrid y llegue a la final, o el “juidero” de los cuartos de final lo volverá a frenar?