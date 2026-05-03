¿Mejor que el ‘Big Three’? El récord imposible que Jannik Sinner busca arrebatarle a la historia en Madrid La historia se escribe con raqueta en mano en la capital española. Previa del partido que podría cambiar los libros de récords para siempre. Jannik Sinner no solo busca un trofeo más; busca hacer lo que ni Nadal, ni Federer, ni Djokovic lograron en sus mejores tiempos.

Si el italiano vence a Alexander Zverev este domingo en la Caja Mágica, se convertirá en el primer tenista de todos los tiempos en encadenar cinco títulos de Masters 1000. Una gesta que ni los más grandes leyendas del deporte pudieron alcanzar.

¡Estamos ante un momento de antología! Este domingo, el Mutua Madrid Open 2026 cierra con el duelo que todo el mundo quería ver: el número uno contra el número dos. Jannik Sinner frente a Alexander Zverev. Pero más allá del trofeo, lo que está en juego es la entrada de Sinner a un Olimpo donde estaría él solo.

El reto de los cinco “Grandes” consecutivos

Sinner llega a la final con una racha que asusta. Si logra derrotar al alemán, firmará su quinto título de Masters 1000 consecutivo. Para que tengan una idea de la magnitud: ni en los años de dominio absoluto de Roger Federer, ni en las rachas invictas de Novak Djokovic, ni en la era de piedra de Rafa Nadal en arcilla, se logró ganar cinco de estos torneos al hilo. Con solo 24 años, el de San Cándido está demostrando que su tenis es, ahora mismo, indescifrable.

La “bestia negra” de Zverev

Aunque Zverev ya sabe lo que es ganar dos veces en Madrid, las estadísticas no le favorecen contra el italiano:

Dominio total: Sinner le ha ganado en 9 ocasiones , incluyendo las últimas 8 de manera consecutiva .

Estado físico: Jannik asegura sentirse pleno, mientras que Zverev tendrá que lidiar con la presión de un público que, ante la ausencia de Alcaraz, ha adoptado al italiano por su carisma y su “detallazo” con los jugadores locales.

El drama de Alcaraz beneficia a Sinner

Mientras Sinner vuela, nuestro Carlos Alcaraz sigue viviendo un calvario. Tras confirmar que se pierde el resto de la gira de tierra por su lesión en la muñeca (sufrida en el Conde de Godó), la brecha en el ranking se dispara. Si Jannik gana hoy, le sacará 1,390 puntos de ventaja al español, consolidando un reinado que parece no tener fin a corto plazo.

¿Ustedes creen que Sinner ya es oficialmente el dueño de la “nueva era” por encima de Alcaraz? ¿Podrá Zverev romper la racha de 8 derrotas seguidas y aguarle la fiesta histórica al italiano?