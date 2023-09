La edición 2023 del US Open tuvo su gran final entre Novak Djokovic (2° del ranking ATP) y Daniil Medvedev (3°). Nole se coronó campeón con un marcador de 6-3, 7-6 y 6-3, y consiguió su objetivo de extender su registro como mayor ganador de torneos de Grand Slam de la historia: lleva a 24 conquistas.

El serbio presentó un gran nivel para quedarse con el primer set por 6-3 y poner las condiciones el partido. En el segundo parcial el ruso levantó su rendimiento, aunque enfrente Nole le dio pelea hasta el último punto para ganar 7-6. Y el último se lo llevó por 6-3 para gritar campeón. Si Djovick gaba el torneo y Carlos Alcaraz no llegaba a la final, el serbio recuperaría el primer lugar en el ranking ATP

Djokovic, que a partir del lunes desplazará al español Carlos Alcaraz y volverá a ser número uno del mundo, logró su cuarta consagración en el Abierto de los Estados Unidos (ya había ganado en 2011, 2015 y 2018). Medevedev, por su parte, no pudo repetir lo hecho en la final del 2021, cuando le ganó a Nole por un triple 6-4 y alcanzó el único título de Grand Slam de su carrera.

Nole le había ganado al francés Alexandre Muller (84), al español Bernabé Zapata Miralles (76), al serbio Laslo Djere (38), al croata Borna Gojo (105) y a dos estadounidenses: Taylor Fritz (9) y Ben Shelton (47).

El ruso había dejado en el camino al húngaro Attila Balazs (sin ranking), a los australianos Christopher O’Connell (69) y Alex De Miñaur (13), al argentino Sebastián Báez (32), al ruso Andrey Rublev (8) y al español Carlos Alcaraz (1), quien defendía el título.

Novak hits 2️⃣4️⃣

How it sounded on US Open radio 🎙 pic.twitter.com/BPwpFlp0fy

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023