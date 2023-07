¿Qué es un Grand Slam en tenis y hace cuanto no se consigue? Novak Djokovic cayó en la final de Wimbledon y no podrá aspirar a lograr algo que no se realiza desde 1969

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Comúnnmente se denomina Grand Slam a cualquiera de los torneos grandes del circuito de tenis mundial. Es decir, el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Pero es error frecuente, ya que en realidad, esos son los torneos que componen el Grand Slam en sí. De esta forma, se llama Grand Slam al conjunto de estos cuatro certámenes y se denomina “ganar el Grand Slam” a lograr los cuatro títulos. Si bien hay varios jugadores tanto en el circuito masculino como femenino que han logrado ganar en alguna ocasión los cuatro grandes, el término Grand Slam hace referencia a lograr ganar todos en la misma temporada, lo que equivaldría a un dominio sin atenuantes en el año. Y solo unos pocos lo han podido lograr. Si bien es el jugador con más títulos en estos majors, LeNovak Djokovic volvió a quedar a las puertas de ganar los cuatro en la misma temporada. Le sucedió en 2021, cuando triunfó en Australia, Roland Garros, Wimbledon y en una seguidilla de malos resultados, cayó en los Juegos Olímpicos de Tokio y posteriormente en la final del US Open ante Daniil Medvedev. Hoy, tras una batalla de cinco sets ante Carlos Alcaraz, el serbio cayó en Wimbledon y, como venía de ganar en Australia y Roland Garros nuevamente, se especulaba que podía alcanzar finalmente el Grand Slam. Pero no pudo ser. Así, en la rama masculina todavía queda vigente el hecho de que el australiano Rod Laver sea el último en obtener ese logro, algo que ya lleva más de cincuenta años de espera. Laver, tenista que destacó tanto en la Era Profesional como en la Era Abierta, dominó de tal forma en la década de los sesenta que logró el Grand Slam en 1962 y en 1969, siendo, no solo el único jugador masculino en conseguirlo en dos ocasiones. Previamente lo había logrado Don Budge en 1938. En la rama femenina hay más casos, siendo el más destacado el de Steffi Graff, que en 1988 consiguió el Golden Slam, al ganar no solo los cuatro majors sino también quedándose con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de ese año. Maureen Connolly en 1953 y Margaret Court en 1970 fueron las otras en conseguirlo.