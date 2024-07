Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mundo del tenis está repleto de historias épicas, de jugadores que han desafiado los límites y grabado sus nombres en la gloria. Entre ellos, un grupo selecto ha logrado conquistar dos de los torneos más prestigiosos del planeta en un mismo año: Roland Garros y Wimbledon.

Un palmarés reservado para leyendas:

Bang💥 see you later 🎾 pic.twitter.com/HzJZxoH33v

— Roger Federer (@rogerfederer) May 9, 2019