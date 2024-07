El tenista murciano y Daniil Medvedev fueron los primeros en lograr una plaza en esta fase del torneo. Novak Djokovic, por su parte, avanzó sin jugar los cuartos de final debido a la lesión de Alex de Miñaur, y se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti.

Alcaraz y Medvedev repetirán el duelo de semifinales del año pasado, donde el español, entonces número uno del mundo, se impuso con un contundente 6-3, 6-3 y 6-3. Este será el sexto enfrentamiento entre ambos, con Alcaraz liderando el historial con cuatro victorias frente a las dos de Medvedev.

Tras conocer a su próximo rival, Alcaraz se mostró optimista, consciente de la importancia de tomar la iniciativa: “Estoy muy contento de estar en semifinales y de volver a enfrentarme a él. La mayor parte de los partidos dependen de mí y eso es bastante bueno. Tanto para bien como para mal dependen de mí. Daniil es como una pared, llega a todas las bolas”.

Tenistas en las semifinales de Wimbledon 2024:

