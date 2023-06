“Si Nadal vuelve y gana, no se va a retirar” Un amigo personal del tenista español aseguró que la permanencia del jugador en el circuito dependerá de sus resultados

Rafa Nadal no competirá más este 2023. El tenista español decidió afrontar un parón prolongado para recuperarse de los problemas físicos que le lastraron en el último Abierto de Australia y que le han mantenido en el dique seco desde enero. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo y cómo volverá el manacorense, aunque a algunos de sus íntimos no les cabe duda de que la carrera del manacorense podría alargarse un poco más si todo va bien en su regreso.

Sin embargo, su gran amigo y ex número 10 del mundo, el argentino Juan Mónaco, cree que si Nadal continúa ganando, su adiós al tenis se podría postergar. “Creo que si se prepara para volver, se prepara para ganar, no se prepara para hacer cuartos de final. Si vuelve y gana no se despedirá del tenis”, declaró

El extenista argentino, que llegó a entrar en el Top 10 mundial en julio de 2012, es uno de los mejores amigos que Nadal ha hecho en el circuito. Por eso, las reflexiones que ha dejado en una entrevista, en plena baja del balear, son más que interesantes. “Quiero que vuelva, sí. Pero también tengo otro deseo como amigo, que Rafa pueda vivir tranquilo, sin tanta presión de volver con tantos dolores”, pide en primer lugar Mónaco. “Si puede volver a jugar al tenis, va a depender de cuánto esfuerzo le quiera poner”, añade.

Durante los últimos cinco años, el jugador natural de Tandil ha llegado a pensar, como muchos, que Nadal “juega un año más y se retira”. “Pero no, él tiene ese poder de convencimiento de que todo lo puede, y no va a parar. Y yo creo que el no haber podido jugar este último Roland Garros y haberse operado le abre una oportunidad mental de volver a jugar. Porque si él hubiese competido mal y hubiese perdido, no hubiese jugado nunca más”, cree Mónaco.

Además, también se pronunció sobre los 23 Grand Slams de Novak Djokovic: “Si Djokovic sigue ganando trofeos y Grand Slams puede ser el más grande de la historia, pero hay algo indudable que es la manera en que cambiaron el tenis Rafa y Roger. Ellos siempre van a tener un lugar mucho más grande reservado en el corazón del fan del tenis que Djokovic. Sin desmerecer a Djokovic, que puede ser el más grande en títulos, pero es mucho más fuerte el amor por Rafa y Roger que el amor que generó Djokovic”.