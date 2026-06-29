Un campeón defensor contra las cuerdas. El inicio de la defensa de la corona en el césped sagrado de Londres estuvo a punto de convertirse en una de las mayores pesadillas en la carrera del actual monarca del circuito. En la jornada inaugural de Wimbledon 2026, el italiano Jannik Sinner, número uno del ranking ATP, tuvo que apelar a la épica y al sufrimiento extremo para derrotar en cinco mangas al serbio Miomir Kecmanovic, en un compromiso donde el favoritismo previo se disolvió ante el tenis excelso del balcánico.
Sinner, quien ostenta la chapa de vigente campeón en la capital británica, pasó muchísimos más apuros de los presupuestados en los análisis editoriales. Kecmanovic saltó a la cancha disputando uno de los mejores partidos de sus últimos años en el circuito profesional, rozando la machada histórica al poner contra las cuerdas al mejor jugador del planeta, quien exhibió lagunas físicas y mentales en su debut. El serbio dio el primer aviso al concretar un quiebre de servicio (break) quirúrgico en el noveno juego de la manga inicial, llevándose el primer parcial por 4-6.
La batalla de la muerte súbita y el despertar de los ‘Aces’
A pesar de que el espigado tenista italiano logró reaccionar con solvencia en el segundo set gracias a un contundente 6-3, el libreto del drama aún tenía guardados sus capítulos más tensos. Cuando la lógica indicaba que Sinner tomaría el control definitivo del choque, Kecmanovic desplegó su mejor repertorio de golpes desde el fondo de la pista en el tercer set, forzando una muerte súbita (tie-break) de antología. En esa instancia, el serbio salvó con valentía una bola de set en contra y aprovechó de inmediato su primera opción al resto para adjudicarse el parcial por 6-7(6).
Con las gradas de la Cancha Central en su máximo esplendor y el fantasma de una eliminación prematura rondando los pasillos de Londres, Sinner sacó a relucir las herramientas que lo mantienen en la cima del tenis. El italiano se apoyó de manera irrestricta en la efectividad de su primer servicio, registrando la astronómica cifra de 31 aces a lo largo de la jornada, factor estadístico que se transformó en la llave maestra de su resurrección.
Dos roturas consecutivas de servicio en la cuarta manga le permitieron a Sinner nivelar la balanza con un cómodo 6-2, trasladando la definición al quinto y definitivo set. En el parcial de la verdad, un quiebre decisivo en el sexto juego le bastó al italiano para inclinar la balanza por 6-3, sellando la victoria número 94 de su trayectoria en torneos de Grand Slam y evitando la catástrofe.
Cita confirmada para la segunda ronda
Tras sobrevivir a la emboscada serbia, el búnker de Jannik Sinner tendrá escasas horas para corregir los desajustes defensivos mostrados sobre la hierba. El campeón defensor regresará a la acción este próximo miércoles en la segunda ronda del certamen, donde se medirá cara a cara ante el portugués Nuno Borges, buscando un andar mucho más fluido en su ambicioso camino por revalidar el título del Grand Slam londinense.