El torneo de Roland Garros 2026 ha sido testigo de uno de los capítulos más impactantes y dramáticos en la historia reciente del tenis moderno. El italiano Jannik Sinner, indiscutible número uno del mundo e inmenso favorito para levantar el trofeo en París, se despidió de forma prematura en la segunda ronda del certamen tras sufrir un colapso físico absoluto debido al sofocante calor en la capital francesa. La debacle del líder del ranking de la ATP permitió una remontada histórica y heroica por parte del argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º), quien terminó imponiéndose con un marcador de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6.
El partido parecía completamente visto para sentencia en la mítica cancha Court Philippe-Chatrier. Sinner dominaba el encuentro a su antojo y llegó a colocarse con una ventaja de 5-2 en el tercer set, sirviendo prácticamente para sellar su pase a la siguiente ronda bajo un sol resplandeciente y temperaturas que superaban los 30 grados. Sin embargo, en ese preciso instante, el físico del italiano de 24 años se vino abajo de manera súbita. Tras perder 15 puntos de forma consecutiva frente al empuje de Cerúndolo, la agonía del mejor tenista del planeta comenzó a transmitirse en directo ante la mirada atónita de los miles de espectadores presentes.
Deshidratación, calambres y una dramática agonía en la arcilla
Con el marcador 4-5 y un adverso 0-40 en ese fatídico tercer parcial, Sinner tuvo que sentarse sobre los paneles publicitarios laterales para intentar recuperar el aliento tras más de dos horas de intensa batalla. Al ser abordado por la árbitra principal del compromiso, el tenista criado en las montañas admitió que no lograba descifrar si su malestar se debía a una fuerte deshidratación o a calambres severos, llegando al extremo de apoyarse en su raqueta como si fuera un bastón para poder sostenerse en pie.
Luego de recibir asistencia por parte del fisioterapeuta y de retirarse varios minutos a los vestuarios para una evaluación médica obligatoria, el italiano regresó a la arcilla visiblemente mermado. Sinner entregó esa tercera manga y, a partir de ahí, su juego se transformó en un calvario: fue incapaz de correr hacia la red para responder las dejadas de su oponente, cometió errores flagrantes y apenas pudo rasguñar un solo juego tanto en el cuarto set como en el quinto y definitivo episodio. En cada cambio de lado, las imágenes mostraban al número uno del mundo colocándose bolsas de hielo en el cuello y vaciándose botellas de agua sobre la cabeza en un intento desesperado por reaccionar.
Fin a una racha de 30 victorias consecutivas
La victoria de Juan Manuel Cerúndolo —hermano menor del también destacado tenista Francisco Cerúndolo (26º)— no solo representa el triunfo más grande de su carrera profesional, sino que pone fin a una espectacular racha de invencibilidad de Sinner en el circuito de la ATP, quien acumulaba 30 victorias consecutivas este año tras haberse coronado en los Masters de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma. El italiano no se despedía tan temprano de un torneo de Grand Slam desde la edición de Roland Garros 2023.
“Es duro para él. Creo que tuve un poco de suerte. Lo siento por él. Merecía ganar y luego no sé qué le pasó. Quizá calambres, quizá la presión, pero espero que se recupere. Estoy súper contento… Al principio no podía ganar más de tres juegos por set, al final tuve suerte”, declaró con mucha humildad y una sonrisa de incredulidad el argentino de 24 años al finalizar el choque sobre su superficie predilecta.
Este inesperado resultado sacude por completo los cimientos del cuadro masculino en París. Ante la baja por lesión del doble campeón defensor, el español Carlos Alcaraz, y ahora con la sorpresiva eliminación de Jannik Sinner, el panorama queda completamente despejado y abierto para el serbio Novak Djokovic, quien buscará aprovechar la coyuntura histórica para ir a la caza de su torneo de Grand Slam número 25.