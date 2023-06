Una de las mejores jugadores de la historia regresa al circuito tras tres años de retiro Fue número 1 del mundo en 2010 y campeona del Open de Australia. Se había retirado en 2020 luego de ser madre

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El tenis siempre es protagonista de grandes regresos. Al intento de Juan Martín Del Potro de volver al circuito para disputar su último US Open, ahora también se suma el anuncio de la vuelta al profesionalismo de una de las mejores tenistas de los últimos tiempos, ganadora de un Abierto de Australia.

Caroline Wozniacki anunció su regreso al tenis grande y no andará con “chiquitas”. La danesa, ex número uno del mundo, que ganó el major en Melbourne en 2018 se había retirado en 2020 para dedicarle tiempo a su familia. “En los últimos tres años que he estado fuera del tenis, he podido recuperar el tiempo perdido con mi familia. Me he convertido en madre de dos preciosos niños y estoy muy agradecida por ello, pero aún tengo objetivos por lograr. Quiero demostrarle a mis hijos que puedes perseguir tus sueños, sin importar tu edad o tu rol. Hemos decidido como familia que es el momento, voy a volver a jugar”, dijo en una publicación.

Casada con el exjugador de la NBA David Lee, Wozniacki ha sido madre en dos ocasiones por lo que podría unirse al club de tenistas que dieron a luz y ganaron más tarde un Grand Slam. Margaret Court, Kim Clijsters y Evonne Goolagong lo consiguieron antes que ella, mientras que Serena ganó en Australia 2017 cuando ya estaba embarazada.

Caroline declaró también que estuvo dos años sin tocar una raqueta. Volvió a entrenar el pasado mes de diciembre pero sin propósito concreto. Sin embargo dijo tener conciencia de que estaba golpeando “mejor que nunca” y se preguntó si debería volver a jugar. Consultó con su padre, siempre muy importante en su carrera y este le animó a ello. “Adelante, solo vivimos una vez”.

Wozniacki alcanzó la cima del tenis mundial en octubre de 2010, ganó el Abierto de Australia en 2018, alcanzó dos finales en el Abierto de Estados Unidos y conquistó 30 títulos, además de ganar más de 600 partidos en el circuito y coronarse maestra en 2017. Sin dudas, una llegada que le dará un salto de calidad al circuito de la WTA si se confirma.