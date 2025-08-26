US Open 2025: jornada clave con presencia argentina y grandes debuts en Nueva York Francisco Cerúndolo y Solana Sierra buscan avanzar en Flushing Meadows en una fecha marcada por la presentación de Jannik Sinner, Alexander Zverev e Iga Świątek.

El Abierto de los Estados Unidos 2025 entra en calor con una agenda cargada de emociones en Nueva York. La jornada de este martes en el USTA Billie Jean King National Tennis Center tendrá a los argentinos Francisco Cerúndolo y Solana Sierra como protagonistas, en un día que también ofrece el debut del campeón defensor Jannik Sinner, el estreno de la número dos del mundo Iga Świątek y un atractivo cruce entre Alexander Zverev y el chileno Alejandro Tabilo.

Cerúndolo y Sierra, las cartas argentinas

Cerúndolo viene de lograr una victoria épica ante Matteo Arnaldi: tras estar dos sets abajo, dio vuelta el partido y consiguió la primera remontada de su carrera en Grand Slams al mejor de cinco sets. Ahora, volverá a enfrentarse al italiano en un nuevo choque que promete alta intensidad.

Por su parte, Solana Sierra espera su debut frente a la experimentada rumana Sorana Cîrstea, un desafío de máxima exigencia para la marplatense.

Partidos destacados del martes

Además de la participación argentina, el martes estará marcado por la presencia de los grandes nombres del circuito:

Alexander Zverev (#3) vs. Alejandro Tabilo – Arthur Ashe Stadium | 21:10 (ARG) | Primera ronda

Iga Świątek (#2) vs. Emiliana Arango – victoria de la polaca por 6-1 y 6-2 | Primera ronda

Christopher O’Connell vs. Álex de Miñaur (#8) – Grandstand | 17:10 (ARG) | Primera ronda

Ajla Tomljanović vs. Coco Gauff (#3) – Arthur Ashe Stadium | 20:00 (ARG) | Primera ronda

El debut de Jannik Sinner, campeón defensor y actual dominador del circuito tras conquistar Australia y Wimbledon en 2025, también será uno de los platos fuertes de la jornada.

Horarios internacionales de los partidos principales

Para quienes siguen el torneo fuera de la Argentina, estos son los horarios clave:

Alexander Zverev vs. Alejandro Tabilo 21:10 – Argentina / Chile / Uruguay 18:10 – México / Colombia 19:10 – Venezuela / Miami (EE.UU. Este) 01:10 (miércoles) – España

Coco Gauff vs. Ajla Tomljanović 20:00 – Argentina / Chile / Uruguay 17:00 – México / Colombia 18:00 – Venezuela / Miami 00:00 (miércoles) – España

Álex de Miñaur vs. Christopher O’Connell 17:10 – Argentina / Chile / Uruguay 14:10 – México / Colombia 15:10 – Venezuela / Miami 21:10 – España



Dónde ver el US Open 2025 en vivo

En la Argentina, la cobertura completa del US Open estará a cargo de ESPN 2 y ESPN 3, además del servicio de Disney+, que transmitirá todos los partidos en vivo:

ESPN 2 Cablevisión Digital, HD y Flow: canal 102 DirecTV: 622 (SD) / 1622 (HD) Telecentro: 104 (SD) / 1009 (HD)

ESPN 3 Flow: canal 104 DirecTV: 623 (SD) / 1623 (HD) Telecentro: canal 1012 (HD)



En streaming, los usuarios podrán optar por tres modalidades de Disney+:

Estándar (incluye ESPN y ESPN 3, sin eventos exclusivos),

Premium (con todos los deportes en vivo y contenido completo),

Estándar con anuncios (con los mismos beneficios del Estándar).

Con el US Open 2025 recién en marcha, la expectativa crece alrededor de los argentinos y de las máximas figuras del circuito. Cerúndolo quiere seguir escribiendo su propia historia tras una remontada memorable, Solana Sierra afronta un debut exigente, y los grandes candidatos buscan ratificar su condición en Flushing Meadows. Una jornada de martes que promete tenis de altísimo nivel y que puede marcar el rumbo de lo que será la edición número 145 del último Grand Slam del año.