Wimbledon comenzará con su cuadro principal el lunes 1 de julio y tendrá su definición el 14 de julio. La próxima edición de Wimbledon, donde Alcaraz y Vondrousova buscarán mantener sus títulos. El encargado de inaugurar la Pista Central es el último vencedor, por lo que será Carlos Alcaraz quien ponga en juego la primera pelota del torneo, el lunes 1 de julio.

Wimbledon es el nombre de uno de los torneos de tenis más prestigiosos y antiguos del mundo. Es uno de los cuatro Grand Slam, junto con el Abierto de Australia, Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos. El torneo se lleva a cabo anualmente en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, un suburbio al suroeste de Londres, Reino Unido.

Todavía tendremos que esperar hasta el 1 de julio para que arranque la acción en los cuadros principales de Wimbledon 2024, pero este miércoles hemos podido conocer quiénes serán los afortunados que recibirán una ‘WC’ para formar parte de la fiesta, ya sea de manera directa o a través de la fase previa. Mientras que en el cuadro ATP vemos que todos los hombres comparten la bandera británica, en el de mujeres encontramos nombres ilustres como los de Angeliquer Kerber, Caroline Wozniacki o Naomi Osaka, además de Emma Raducanu, quien no podía faltar a la cita. De todos modos, la organización deja todavía en el aire algunos billetes para estudiar hasta última hora quién pudiera merecerlas.

The Championships 2024.

One thing is for certain – it will be Always Like Never Before ✨#Wimbledon

— Wimbledon (@Wimbledon) June 10, 2024