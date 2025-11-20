Arsenal prepara oferta de €80 millones por Rodrygo ante pocos minutos en el Real Madrid El club londinense se plantea fichar al brasileño tras su reducida participación en el arranque de temporada con el Real Madrid. La propuesta alcanzaría los €80 millones incluyendo variables.

El Arsenal planea presentar una oferta de hasta €80 millones por Rodrygo Goes, según informó beIN SPORTS citando al medio español Fichajes el 20 de noviembre de 2025. El conjunto inglés prepara una propuesta inicial de €60 millones, más €20 millones en variables de fácil cumplimiento, con el objetivo de convencer al Real Madrid de traspasar al atacante brasileño.

Rodrygo, de 24 años, ha sumado solo 255 minutos y dos titularidades en las primeras jornadas de LaLiga 2025-26 bajo la dirección de Xabi Alonso, lo que ha limitado su protagonismo en el equipo madrileño. Esta situación ha abierto la posibilidad de una salida, en un contexto en el que el futbolista busca regularidad de cara al Mundial 2026.

El Arsenal, que recientemente invirtió en jugadores ofensivos como Eberechi Eze, Noni Madueke y Viktor Gyökeres por alrededor de £105 millones, ve en Rodrygo una oportunidad de fortalecer aún más su plantilla. De acuerdo con el mismo reporte, el técnico Mikel Arteta considera que el brasileño aportaría un salto de calidad para competir tanto en la Premier League como en Europa.

Otros clubes de la Premier League, como Manchester City y Tottenham, han mostrado interés previamente por Rodrygo, aunque no formalizaron ofertas. La situación actual del brasileño ha reactivado el interés de varios equipos ingleses.

Rodrygo cuenta con 68 goles en 283 partidos con el Real Madrid, donde ha conquistado tres títulos de LaLiga y dos UEFA Champions League. Su posible llegada a la Premier League reforzaría el atractivo del torneo para la afición de República Dominicana, que sigue de cerca tanto al conjunto blanco como al campeonato inglés.

Por ahora, el Real Madrid no ha respondido oficialmente a la oferta del Arsenal y la operación permanece en fase de intención. El futuro de Rodrygo podría definirse en las próximas semanas, dependiendo de la evolución de las negociaciones entre ambos clubes.