Aspectos destacados del juego 1 del comodín Blue Jays vs. Twins (3/10/23) | Lo más destacado de la MLB

04/10/2023 · 06:05 AM

Blue Jays vs. Twins Wild Card Game 1, momentos destacados del juego completo del 3/10/23 (2:00) Royce Lewis conecta un jonrón con un elevado al jardín izquierdo para darle a los Twins una ventaja de 2-0. (4:42) Royce Lewis conecta su segundo jonrón del juego para extender la ventaja de los Mellizos a 3-0. (6:27) Kevin Kiermaier pega sencillo con roletazo al campocorto Carlos Correa, Bo Bichette out en casa. (8:50) Kevin Kiermaier pega un sencillo con una línea hacia la izquierda, anotando a Bo Bichette para la primera carrera de los Azulejos. (11:47) George Springer bateó un rodado fuerte para el último out cuando los Mellizos derrotaron a los Azulejos, 3-1, y ganaron su primer juego de playoffs desde 2004.