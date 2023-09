Aspectos destacados del juego Blue Jays vs.Rays (23/9/23) | Lo más destacado de la MLB

24/09/2023 · 06:05 AM

Resumen del juego completo de Blue Jays vs. Yankees del 23/9/23, presentado por @helloRecreate (1:16) Yandy Diaz jonronea (21) con un elevado al jardín central izquierdo. (1:38) Josh Lowe jonronea (19) en línea al jardín central. Harold Ramírez anota. Anota Júnior Caminero. (3:33) Junior Caminero pega sencillo con línea fuerte al jardinero izquierdo Daulton Varsho. (3:53) Christian Bethancourt jonronea (11) con elevado al jardín izquierdo. (5:06) George Springer pega doble (23) con línea al jardinero central Manuel Margot. Kevin Kiermaier anota. Tyler Heineman anota. (5:19) Vladimir Guerrero Jr. pega sencillo con línea al jardinero central Manuel Margot. George Springer anota. Bo Bichette a 3ª. (5:32) Cavan Biggio pega doble (12) con una línea fuerte al jardinero derecho Josh Lowe. Bo Bichette anota. Vladimir Guerrero Jr. a 3ra. (6:46) Curtis Mead pega sencillo con línea al jardinero izquierdo Whit Merrifield. Raimel Tapia anota. Harold Ramírez a 2da. (6:56) Rays desafiados (jugada en 1ra), decisión en el campo fue anulada: Junior Caminero rodó para out forzado, campocorto Bo Bichette al segunda base Davis Schneider. Harold Ramírez a 3ra. Curtis Mead out en 2da. Júnior Caminero al 1er. (7:20) Josh Lowe pega sencillo con línea al jardinero izquierdo Whit Merrifield. Harold Ramírez anota. Júnior Caminero al 2do.