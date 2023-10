Aspectos destacados del juego Guardianes contra Tigres (1/10/23) | Lo más destacado de la MLB

Guardianes vs. Tigres momentos destacados del juego completo del 1/10/23, presentado por @helloRecreate (2:05) Kerry Carpenter conecta un sencillo con una línea al jardín izquierdo. Una carrera anota. (2:25) Javier Báez conecta un doble por regla de terreno con una línea al jardín derecho. Una carrera anota. (3:51) Brayan Rocchio roda out. Una carrera anota. (4:33) Tyler Freeman conecta un jonrón con un elevado al jardín izquierdo. (5:00) Matt Vierling conecta un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo. (5:35) Miguel Cabrera recibe una gran ovación por el último turno al bate de su carrera. (6:44) Steven Kwan roda out al primera base Miguel Cabrera. En su primera jugada en primera base, y la última jugada de su carrera, Cabrera fildea el roletazo y consigue el out en primera sin ayuda.