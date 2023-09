Aspectos destacados del juego Medias Rojas vs. Orioles (28/9/23) | Lo más destacado de la MLB

Lo más destacado del juego completo de Medias Rojas vs. Orioles del 28/9/23, presentado por @helloRecreate (1:23) Anthony Santander jonronea (28) con un elevado al jardín central izquierdo (3:01) Orioles desafiados (jugada de etiqueta) ), se confirmó la decisión en el campo: Austin Hays elevado a doble play, jardinero izquierdo Wilyer Abreu al campocorto Trevor Story al segunda base Enmanuel Valdez al lanzador Chris Sale al campocorto Trevor Story. Jorge Mateo out en 1ra. (5:19) Alex Verdugo roda out, segunda base Jordan Westburg al primera base Ryan Mountcastle. (6:52) Heston Kjerstad pega doble (1) con elevado al jardinero izquierdo Wilyer Abreu, desviado por la jardinero central Ceddanne Rafaela. Adam Frazier anota. (7:45) Trevor Story roda out, tercera base Ramón Urías al primera base Ryan O'Hearn. Los Orioles ganan 2-0 y se aseguran el Este de la Liga Americana. ¡No olvides suscribirte! https://www.youtube.com/mlb Síguenos también en otros lugares: Twitter: https://twitter.com/MLB Instagram: https://www.instagram.com/mlb/ Facebook: https://www.facebook .com/mlb TikTok: https://www.tiktok.com/share/user/6569247715560456198 ¡Visita MLB.com diariamente para ver el juego gratuito del día de MLB.TV! https://mlb.com/freegame ¡ Visite nuestro sitio para conocer todas las noticias, estadísticas y resultados del béisbol! https://www.mlb.com/