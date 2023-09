Aspectos destacados del juego Orioles vs. Guardians (22/9/23) | Lo más destacado de la MLB

Aspectos destacados del juego completo de Orioles vs. Guardians del 22/9/23, presentado por @helloRecreate (1:05) Anthony Santander duplica (40) con una línea fuerte al jardinero derecho Will Brennan. Gunnar Henderson anota. (1:29) Lanzamiento descontrolado del lanzador Shane Bieber. Antonio Santander anota. (2:35) Kole Calhoun pega doble (7) con línea fuerte al jardinero derecho Anthony Santander. Steven Kwan anota. Josh Naylor a 3ra. (2:53) Andrés Giménez out con elevado de sacrificio al jardinero derecho Anthony Santander. Josh Naylor anota. Kole Calhoun a 3ª. (3:31) Myles Straw pega sencillo con línea al jardinero central Aaron Hicks. Will Brennan anota. (4:10) Gunnar Henderson pega doble (28) con roletazo al jardinero derecho Will Brennan. Ramón Urías anota. (4:43) Anthony Santander pega sencillo con rodado al jardinero central Myles Straw. Adley Rutschman anota. (5:18) José Ramírez pega sencillo con línea al jardinero central Aaron Hicks. Bo Naylor anota. Myles Straw a 3ra. (6:10) Guardians desafiados (juego de etiqueta), se confirmó la decisión en el campo: Anthony Santander pega sencillo con línea al jardinero izquierdo Steven Kwan. Gunnar Henderson anota. Adley Rutschman a 3ª. Antonio Santander a 2da. Error de tiro del jardinero izquierdo Steven Kwan. (6:40) Will Brennan pega sencillo con línea fuerte al jardinero derecho Anthony Santander. Josh Naylor anota. Andrés Giménez a 3ra. (7:18) Aaron Hicks pega doble (9) con roletazo al jardinero izquierdo Steven Kwan. Ryan McKenna anota. Ryan O'Hearn anota. (7:39) David Fry pega doble (5) con línea fuerte al jardinero central Cedric Mullins. Andrés Giménez anota. Will Brennan anota.