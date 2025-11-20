Barcelona descarta renombrar el estadio por Messi y prepara homenaje en el Camp Nou El FC Barcelona descartó la posibilidad de rebautizar su estadio como “Camp Nou Leo Messi”, una propuesta debatida en los últimos días ante la inminencia de un homenaje al futbolista argentino. La administración blaugrana y referentes como Jordi Alba indicaron que Messi será honrado, pero no con un cambio en la denominación del estadio, actualmente llamado Spotify Camp Nou.

El club catalán no cambiará el nombre del Spotify Camp Nou por el de Lionel Messi, pero avanza en un homenaje que incluirá una estatua y un partido especial. Messi continúa su carrera en Inter Miami y planea regresar a vivir en Barcelona tras su retiro.

El vicepresidente Elena Fort explicó en Cadena SER que el club tiene una política de evitar personalizar en exceso sus instalaciones y recordó el antecedente del rechazo por parte de la afición a nombrar el estadio por Hans Gamper, fundador del club. “Hay formas mucho mejores de rendirle homenaje que reemplazar el nombre del Spotify Camp Nou por el de Leo Messi”, expresó Fort.

A pesar de no hacerlo mediante el cambio de nombre, el club prepara un tributo a su máximo goleador y figura histórica. Según fuentes de FC Barcelona recogidas por el medio especializado GOAL, la institución levantará una estatua en honor a Messi y organizará un partido homenaje una vez finalicen las obras en el estadio. El objetivo es darle una despedida con público, algo que no fue posible en 2021 debido a la pandemia.

Messi, de 38 años, acaba de renovar contrato con el Inter Miami hasta 2028. Aunque no se espera que vuelva a jugar oficialmente en el club catalán, el argentino manifestó que planea residir en Barcelona junto a su familia tras su retiro profesional, lo que refuerza el vínculo con la ciudad.

En lo deportivo, Messi continúa sumando logros: en 2025 obtuvo la Bota de Oro tras superar los 40 goles en la temporada y alcanzó 46 títulos mayores en su carrera, cifras que lo afianzan como el futbolista más laureado de la historia.

El legado de Messi con el FC Barcelona incluye 672 goles en 778 partidos oficiales, 10 títulos de LaLiga, 4 Champions League y múltiples Balones de Oro. El club ahora busca conmemorar estos números históricos mediante una estatua y un partido de despedida, sin modificar la denominación tradicional del estadio.